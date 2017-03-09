​E-esnaf olmanın raconları!

3 bini aşkın e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan, sektörün öncü firması Ticimax Bilişim’in Genel Müdürü Cenk Çiğdemli, e-esnaf olmanın püf noktalarını anlattı. Her esnafın işini internete taşıyabileceğini ve doğru hamlelerle milyonlarca müşteriye ulaşabileceğini belirten Çiğdemli, “Bir esnaf işlek caddede ödediği aylık dükkan kirası bedeline, e-ticaret sitesini kurdurup üstüne internette bir yıllık reklamını da yapabilir” dedi. Çiğdemli, başarılı bir e-esnaf olmanın yollarını 15 maddede özetledi.

Depoda duracağına internette dursun

*Öncelikle piyasada rekabet edebilecek ürün grubu seçmeniz gerekiyor. Bir semt pazarında tezgah ya da işlek bir caddede dükkan açacak olsanız satılacağından emin olduğunuz ürünleri öncelersiniz. İnternet ticareti için de aynı kural geçerlidir. Fark katacak, insanların sizden alışveriş yapmasına sebep olacak ürünler seçmelisiniz. Eğer elinizde eritmek istediğiniz stoğunuz var ise elbette onlar için de bir e-ticaret sitesi açabilirsiniz. Depoda duracağına internette durması her zaman için daha iyidir.

300-500 liraya site yaptırmayın

* E-ticaret sitenizi yaptırmak için hizmet alacağınız e-ticaret paket firmasının profesyonel bir firma olduğundan emin olmalısınız. Google aramalarda 300-500 liraya bile site yaptığını iddia eden şirket görünümlü şahıslar görebiliyorsunuz. Ucuza e-ticaret sitesi açan, vur-kaç yapan bir dolandırıcı da çıkabilir. Profesyonel bir altyapının bu rakamlara kurulmayacağını unutmamalısınız. Sitenizde açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar kullanılmadığından da emin olmalısınız. E-ticaret gibi güvenin birincil öncelikte olduğu bir alanda ücretsiz yazılımlar başınıza dert açabilir, yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol açabilir.

Aylık dükkan kirasına yıllık yatırım

*İyi bir e-ticaret paketi için en az bin lira ile 5 bin lira arasında bir miktarı gözden çıkarmalısınız. Unutmayın ki bir dükkan açacak olsanız bu paranın belki de çok daha fazlasını her ay ödeyeceksiniz. Ama paket için bu parayı yılda sadece bir kez ödeyeceksiniz. Üstüne internette bir yıl boyunca reklama yapacağınız masrafı da eklerseniz, işlek bir caddede ödeyeceğiniz aylık kiraya denk gelir.

Yedeklemeyi unutmayın

*Site verilerinizi en azından birkaç günde bir yedeklemelisiniz. Böylece sitenin çökme veya saldırıya uğrama ihtimaline karşı verilerinizi korumuş olursunuz. Tek tuşla yedekleme yapabilirsiniz. Paket firmanızdan bunu nasıl yapabileceğinize dair kolaylıkla bilgi alabilirsiniz.

SSL ve 3D Secure mühim

*Bir e-ticaret sitesinde SSL sertifikası mutlaka olmalıdır. Aksi halde müşterileriniz siteye güvenip kredi kartı bilgilerini girmek istemeyecektir. Bunun yanı sıra 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir. Çünkü 3D Secure ile müşteri, ödemeyi yaptığına dair bir SMS onaylaması yapmak zorundadır. Bu onaylama, hem müşteri hem de satıcı için güveni arttırır. Bu uygulamanın kredi kartı cirolarını düşüreceğine, müşterinin alışverişten vazgeçeceğine dair yanlış bir kanı var. Yapılan araştırmalara göre kredi kartı satışlarında bu sebeple herhangi bir düşüş yaşanmıyor, hatta dürüst ve garantici müşteri 3D Secure uygulamasının olduğu siteyi daha güvenli buluyor.

Kargo firmalarından teklif alın

*Kargo bedellerini düşürmek için tüm kargo firmalarından toplu gönderim için teklif almalısınız. En uygun teklifi veren ile anlaşın. Kredi kartı kullanmak istemeyen müşteriler için kapıda ödeme seçeneği de sunmayı ihmal etmeyin. Kapıda ödeme seçeneği için de kargo firmanız ile anlaşma yapmanız gerekiyor.

Sattıkça mal alabilirsiniz

*Yüklü miktarda toptan alım yapacak sermayeniz yok ise sattıkça mal alma yöntemini kullanarak e-ticaret yapabilirsiniz. Bunun için tedarikçileri ve satacağınız ürünleri belirlemeniz yeterli. Kazandıkça biriken sermayenizi toplu mal alımı için kullanmaya başlayabilirsiniz. Böylece ürün giriş bedellerini, dolayısıyla satış bedellerini daha aşağı çekmeniz mümkün olacaktır.

Ürünlerinizi karşılaştırmalı sitelerde listeleyin

*Karşılaştırmalı siteler her gün milyonlarca alışverişçiyi ürün sayfalarına yönlendirir. Satın almaya hazır müşterinin sizi görebilmesi için karşılaştırmalı arama sitelerine ürünlerinizi listelemeniz iyi olur.

Bütçeye göre internet reklamı

*Facebook, Google, Instagram gibi platformlara sitenizin reklamını vermeniz kısa zamanda çok sayıda müşteriye erişmek için vazgeçilmezdir. Bütçenize göre reklam verebilirsiniz. Örneğin 20 liraya bile reklam vermeniz mümkün. Bunun yanı sıra siz de Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlarda ürünlerinizi tanıtabileceğiniz birer hesap açın. İnsanları takibe alarak sizden haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz. Paylaşımlarınıza ürünle ilgili (#topukluayakkabı, #zeytinyağı gibi…) etiketler koymayı da ihmal etmeyin.

Sosyal medya ünlülerini önemseyin

*Yaptığınız iş ile ilgilenebileceğini düşündüğünüz sosyal medya ünlülerine veya sosyal medya sayfalarına ürünlerinizden birer tane göndererek sosyal medyada paylaşım yapmalarını rica edebilirsiniz. Hepsinin profilinde reklam anlaşmalarını takip edebilecekleri bir mail adresi yazar. Bu adrese son derece nazik bir dil ile kısaca kendinizi ve ürünlerinizi tanıtan bir mesaj yazın ve ürününüzü göndermek için bir mektup adresi rica edin.

SEO çalışması yaptırın

*Ürünlerinizin Google aramalarda üst sıralara yükselmesi için SEO çalışması yaptırmalısınız. Bu konuda sitenizi yapan e-ticaret paket firmanızdan destek isteyebilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Böylece sattığınız ürünle alakalı bir arama yapıldığında müşterinin önüne sizin siteniz de gelir.

Tasarım basit ve net olsun

*İnternet sitenizin tasarımı basit ve net olmalı. Ara, göz at ve ürün al gibi bölümlerin kullanımı kolay olmalı. Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi yazmak ve güzel fotoğraflarını yüklemek de satışınızı arttıracak unsurlardır. Müşteri ürünü büyütmek, döndürmek, renklerini değiştirmek yani kısacası ürünle aynı fiziki ortamdaymış gibi etkileşim kurmak ister. Zengin etkileşimli medya kullanımının ciddi anlamda rekabet üstünlüğü sağlayacağını unutmayın.

Kullanıcı yorumlarına açık olun

*Araştırmalara göre müşteriler kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra satın almaya daha eğilimli oluyor. Sitenizde kullanıcı yorumlarına yer vermeniz cironuzu arttıracaktır.

Bu sayfalar mutlaka olmalı

*Kullanıcıların çoğu Sıkça Sorulan Sorular ve Yardım Sayfaları’nı aktif olarak kullanıyor, dolayısıyla sitenizde bu tür içeriklere yer vermeniz yerinde olacaktır. Hakkımızda sayfasında da samimi bir şekilde işinizi ve hedefinizi anlatmanız müşteri açısından etkileyici olacaktır. Sitenizde hem şirketinizin ünvanının hem de şirket bilgilerinin bulunduğu bir iletişim sayfası da olması gerekir. Burada paylaşacağınız harita ile yer gösterme, telefon, mail bilgileri müşterilerin sitenize olan güvenini arttıracak ve alışveriş yaparken tereddütlerini ortadan kaldıracaktır.

Kampanya yapın

*İndirim, kampanya, promosyon ve taksitli alışverişe olan düşkünlüğümüz bilinen bir gerçek. Bu argümanları kullanmak da cironuzu arttıran etkenlerden olabilir. Özel günlere uygun kampanyalar hazırlayabilirsiniz.