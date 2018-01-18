1 saniyelik gecikme satışları yüzde 7 düşürüyor

Araştırmalara göre bir mobil web sitesinin yüklenmesi 3 saniyeden fazla sürerse ziyaretçiler siteye girmekten vazgeçiyor. Web sitesinde yaşanan 1 saniyelik gecikme ise satışların ortalama yüzde 7 düşmesine sebep oluyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, internet üzerinden ticari hayatını sürdüren işletmelerin daha hızlı bir web sitesine sahip olmasında yerel veri merkezlerinin önemini açıklıyor.

Google’ın Doubleclick araştırmasına1 göre, web sitelerinin yavaş yüklenmesi her geçen gün daha büyük bir sorun halini alıyor. Araştırmaya göre, mobil site ziyaretçilerinin yüzde 53’ü eğer yüklenmesi 3 saniyeden fazla sürerse web sitesine girmekten vazgeçiyor. Kissmetrics verilerine2 göre ise eğer bir web sitesinin yüklenme süresi 4 saniyeyi aşıyorsa, ziyaretçilerinin ortalama yüzde 25’ini kaybediyor. Sayfadaki yalnızca bir saniyelik gecikme satın alma oranının yüzde 7, sayfa gösteriminin yüzde 11 oranında azalması anlamına geliyor. Özetle, günde 100 bin TL’lik cirosu olan bir web sitesinin 1 saniyelik gecikme sonunda yıllık zararı 2,5 milyon TL’yi aşıyor.

Web sitelerinin yükleme hızının hem kullanıcılar hem de arama motorları için çok önemli bir kriter olduğuna dikkat çeken Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Bir web sitesinin ziyaretçilerinin büyük çoğunluğu Türkiye’de olmasına rağmen yurt dışında barındırılması, aradaki mesafe nedeniyle daha uzun bir yanıt süresine yol açıyor. Bu da kullanıcı deneyimini negatif etkileyerek, özellikle e-ticaret sitelerinde önemli kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Türkiye’de bulunan yerel bir veri merkezindeki sunucuların kullanılması, getireceği ticari faydaların yanı sıra kullanıcıların web sitelerinin barındırıldığı veri merkezine gelerek istedikleri çalışmayı kaynağında ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesine imkan veriyor” dedi.

İyi bir kullanıcı deneyimi arama motorunda üst sıraya çıkarıyor

Sayfanın yavaş yüklenmesi, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz kullanıcı deneyimi sadece o ziyaretçiyi mutsuz etmekle kalmıyor, yeni ziyaretçilerin gelmesine de engel oluyor. Arama motorları, bir web sitesinin hem organik aramalarda hem de sponsorlu içeriklerde üst sırada yer alması için sahip olduğu Kalite Skorunu göz önünde bulunduruyor. Düşük kullanıcı deneyimine sahip bir sitenin kalite skoru düştüğü için arama motorlarında üst sıralara çıkması zorlaşıyor. Sponsorlu içeriklerde dahi tıklama başına maliyetler artıyor.