10’uncu yılında iPhone X sürprizi

Forbes, Apple’ın 10’uncu yılına özel çıkaracağı iPhone modelinin adını açıkladı: iPhone X.

Son iPhone modeli iPhone 7 ve 7 Plus’ı geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtan ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın bu yıl görücüye çıkaracağı yeni modeli ile ilgili iddialar şimdiden gelmeye başladı. Bir süredir Apple’ın yeni iPhone modelini isimlendirirken rakamlardan yararlanmayacağı iddia ediliyordu. Zira 2017 Apple ve iPhone serisi için normal bir yıl değil.

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan Apple’ın yeni modeli laptop modellerinde de yer verilen Pro isminden yararlanarak ‘iPhone Pro’ olarak tanıtacağı sıklıkla dile getiriliyordu. Bu iddialara bir yenisi Forbes’dan geldi. Forbes’un şirkete yakın kaynaklara dayandırıldığı haberine göre, yeni modelin adı iPhone X olacak.Bunun nedeni olarak ise Apple’ın 10’uncu yıla özel bir seri üreterek tatmin edici bir satış grafiği yakalamak istemesi ve ‘X’in Roma rakamlarında 10’un karşılığı olması gösteriliyor. Apple her zamanki gibi lansman tarihine kadar konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaya yanaşmıyor.