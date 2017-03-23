13,7 milyar yıllık sırların keşif heyecanı başlıyor!

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ortaklığı ile dünyanın en önemli bilimsel etkinliklerinden “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisini ilk kez İstanbul’a getirdi. 23 Mart’ta santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen törenle açılan sergi, başlangıcından bugüne evrenin 13,7 milyar yıllık öyküsünü etkileyici bir sunumla bilim severlerle buluşturuyor.

ATLAS Deneyi’nin ulusal proje yürütücüsü olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 23 Mart Perşembe günü santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen törenle “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisini ziyarete açtı. Törene, BİLGİ Mütevelli Heyet Başkanı Çağrı Bağcıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Benan Orbay, CERN Küresel Anlaşmalar ve Sergi Başkanı Dr. Rolf Landua, BİLGİ Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve CERN – ATLAS Deneyi Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Serkant Ali Çetin’in yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve bilim dünyasından değerli isimler katıldı. CERN’ün Asosiye Ülkelerle İlişkiler Direktörü Prof. Dr. Emmanuel Tsesmelis ise törene Atlas Deneyi Laboratuvarı’ndan canlı video bağlantısıyla katıldı.

“Evrenin Kendisi Kadar Büyüleyici Bir Deneyim”

Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, törenin açılış konuşmasında parçacık fiziği çalışmalarının hangi sorulara cevap aradığına, CERN’de bu soruların cevaplarının ne tür deneylerle araştırıldığına ve bunların sonuçlarının bilim, teknoloji ve endüstriye nasıl yansıdığına ilişkin bilgiler verdi. Çetin, sergi ile ilgili “Son derece yalın bir dille CERN’de yapılan araştırmaların ziyaretçilere aktarıldığı bu sergiyle, herkesin merkez ve parçacık fiziğiyle ilgili sorularına cevap bulacağına inanıyorum. Özellikle gençlerin zihinlerinde yeni soruların ve merak konularının oluşmasına da vesile olmasını umut ediyorum. Sorgulayan ve merak eden bir nesil en büyük güvencemiz” dedi.

CERN’ün Küresel Anlaşmalar ve Sergi Başkanı Dr. Rolf Landua, CERN’deki topluma yönelik eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Landua “Bizler CERN’de çok temel bilimsel soruların cevaplarını araştırıyoruz ve bunu yaparken toplumdaki her kesime yaptığımız çalışmaları aktarıyoruz. CERN’ün katkısıyla günümüz teknolojilerinin nasıl geliştiğini ve neleri mümkün kıldığını toplumla paylaşmak, en çok önemsediğimiz görevlerimizden biri” şeklinde konuştu.

BİLGİ Mütevelli Heyet Başkanı Çağrı Bağcıoğlu, santralistanbul’u dört ay boyunca İstanbul’un bilim üssü haline getirecek küresel bir projeye ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade ettiği konuşmasında, “Bir üniversite, akademik ve bilimsel çalışmalardaki yetkinliği kadar, topluma hizmet alanındaki başarılarıyla iyi bir eğitim kurumu haline gelebilir. Bu unsurların hepsini barındırmak ve bunu sürekli kılmak BİLGİ’nin öncelikli vizyon ve misyonları arasındadır” dedi. CERN’le verimli bir işbirliğine girildiğini belirten Bağcıoğlu “Yeni çalışmalarla işbirliğini sürekli hale getirmeyi hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

BİLGİ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Benan Orbay ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, dünyanın en saygın bilimsel kuruluşlarından biri olan CERN ortaklığı ile ilk kez İstanbul’a taşıdığı sergiye ilişkin şunları söyledi: “Bu etkinlik, sosyal bilimlerde bir marka olan üniversitemizin, fen ve mühendislik alanlarında da liderliğe aday olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar verdiği nitelikli eğitim ve gerçekleştirdiği önemli araştırmaların yanı sıra, çok sayıda toplumsal projeye de imza atan BİLGİ, CERN Bilimi Hızlandırıyoruz sergisi ile bu vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.”

Açılış törenine Atlas Deneyi Laboratuvarı’ndan canlı video bağlantısıyla katılan CERN’ün Asosiye Ülkelerle İlişkiler Direktörü Prof. Dr. Emmanuel Tsesmelis, “1961 yılında resmen başlayan CERN-Türkiye ilişkileri önemli bir ivmeyle ilerledi ve bugüne kadar birçok Türk araştırmacı CERN’de yürütülen çalışmalara önemli katkılar sağladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile CERN işbirliğinin, hem bilimsel hem de topluma hizmet alanında sağladığı faydalardan büyük mutluluk duymaktayız” dedi.

Büyük Patlama’dan Günümüze Etkileyici Bir Keşif

Sergi Büyük Patlama Sahnesi adlı ilk bölümünde ziyaretçilerini, evrenin tarihini anlatan Büyük Patlama anına geri götürecek. Evrenin maddenin temel yapısını anlatan Parçacık Kuşağı bölümünde, ziyaretçiler farkına bile varmadan insan ölçeğinden atom, çekirdek ve parçacıkların mikroskobik dünyasına bir animasyon yardımıyla taşınacaklar.

Araştırmalar ve Gelişen Teknoloji ile İlişkisi

Keşif, evrenin sadece yüzde 4’ünün anlaşılabildiği gerçeğini anlatan ve maddenin en ilgi uyandıran sırlarına ilişkin bilgiler sunan Gizem Alanı bölümünde sürecek. “Gözlenebilir maddenin tümü evrenin sadece yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. Peki geri kalanı nerede” sorusundan yola çıkılarak hazırlanan bu bölümde, evrenin en ilgi uyandıran gizemleri ilgi çekici sunumlarla merak uyandıracak. Serginin CERN Araştırmaları bölümünde ise ziyaretçiler, Büyük Hadron Çarpıştırıcısında araştırmaların nasıl yapıldığına tanıklık edecek.

Serginin Teknoloji Tohumları adlı son bölümü ise CERN’de yapılan temel araştırmaların gündelik yaşamımızdaki teknolojilerle ne şekilde ilişkili olduğunu gösterecek. Bu alanda yer alacak iki dokunmatik etkileşimli sistemde bugünlerde herkesin sıradan olarak kanıksadığı geniş teknoloji yelpazesi ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

2009 yılından beri dünyanın 12 farklı ülkesinde, 14 farklı şehrinde 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisi, ziyaretçilerine evrenin sırlarına ilişkin heyecan verici bir deneyim yaşatacak. 12 yaş ve üzeri her yaştan ziyaretçinin ücretsiz olarak gezebileceği sergi, 23 Temmuz’a kadar santralistanbul Kampüsü Çağdaş Sanatlar Müzesi Binası’nda 09.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Sergi ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://cernexhibition2017.bilgi.edu.tr/ web sitesi üzerinden ulaşılabilir.