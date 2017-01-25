15. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından bu yıl 15.si düzenlenen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu.

TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman ödül töreninde; “Akıllı telefonların üretim maliyeti 100 dolar, satış fiyatı bin dolar. Gördüğünüz gibi bire on katma değer üretiliyor. Dünyaya ayak uydurmak, katma değerlerimizi artırmak zorundayız. Ürünlere akıl katmak zorundayız. Artık bu ülkede yaşayan insanların geliştirdiği fonksiyonları bir araya getiren ürünleri oluşturmak zorundayız. TESİD, işte bunu, bu motivasyonu hedefliyor. İnsanlar düşünsün, yeni ürünleri dünya pazarlarına sürecek şekilde hazırlasınlar diye yarışmalar yapıyoruz.” diyerek TESİD ‘Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nin önemini vurguladı.

TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, “TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nin önemli bir teşvik unsuru olduğuna inanıyor, tüm katılımcıları ve ödül alan firmaları kutluyorum” dedi. Yarman, bu yılın sponsorları ASELSAN, CANOVATE, NETAŞ, SAVRONİK, TTGV ve VESTEL’e teşekkür etti. ASELSAN’ın, ‘Van Kedisi’ adını verdikleri gece ve termal görüş sistemlerini birleştirdiği kamera ile aldığı ödül büyük ilgi gördü.

TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, ödül töreninde TESİD ve ‘Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’ hakkındaki soruları da yanıtladı…

‘TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nin düzenlenme amacı nedir?

Araştırma, teknoloji ve ürün geliştirme çalışmaları; her sektörde olduğu gibi elektronik ve bilişim sektöründe de dünya pazarlarına yeni ürün sürebilmek ve pazarda rekabetçi avantajları yakalayabilmek için kaçınılmazdır. Sektörün olmazsa olmazıdır. Bu nedenle, sektörde yeni ürün bazlı araştırma ve proje çalışmalarının motive edilmesi, desteklenmesi, proje yarışmalarının düzenlenmesi, TESİD’in öncelikli görevleri arasındadır. TESİD, 17 yıldır, elektronik ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren kurumlar arasında, ülkemizin teknoloji konusundaki en prestijli, en saygın proje yarışmasını düzenlemektedir. Proje yarışmalarına, sektörde AR-GE ve üretim yapan büyük-küçük tüm kurum ve kuruluşlar davet edilmektedir. Ödüllerimiz, “TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri” başlığı altında verilmektedir. Ayrı-ayrı KOBİ ve BÜYÜK kurumlara üç temel dalda (Yenilikçi Ürün Ödülü, Ürün Geliştirme Süreci Ödülü, Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü) ödüller veriyoruz. Ayrıca bu yıl jüri özel ödülü, ‘Işık Üniversitesi Özel Ödülü’ olarak verildi.

2016 YILINDA SİBER GÜVENLİK İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURDUK

TESİD olarak sizler ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Biz TESİD olarak; tüm üyelerimizi kapsayan vizyon toplantıları düzenliyoruz. Üniversitelerimizi dolaşarak IEEE ve Elektrik Mühendisliği Odası öğrenci kulüplerinde, öğrencilerimizi yönlendirici konuşmalar yapıyoruz. ‘Büyük Sıçrama’ adlı bir dokümanter filmi TRT desteğinde çektirdik. Bu filmde, Türk Elektronik Sanayinin tarihçesini, sektörün duayenleri anlattı. Gelecek için güzel bir vizyon çizildi. Bu filmi, üniversitelerimizde öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Üniversitelerimizde, gelişmekte olan güncel konuları kapsayan (Nesnelerin interneti gibi) proje yarışmaları düzenliyoruz. Üst düzey karar verici mercilere katkı vermek üzere, TOBB Meclisleri, Bilim Sanayi Ticaret Bakanlığının birçok çalışma grubu gibi platformlara katılıyor, görüşlerimizi yazılı paylaşıyoruz. Başta ‘Dijital Platform Türkiye’ olmak üzere birçok STK ile iş birliği yapıyoruz, workshop, sempozyum ve kongrelerine katılıyor, oturumlar, paneller düzenliyoruz. 2016 yılında, ‘Endüstride Sayısal Devrim’ ve ‘Siber Güvenlik’ konularını öne çıkardık. Bu önemli iki konuda, sektörümüzde farkındalık oluşmasına katkı sağladık.

SÖMÜRÜLEN DEĞİL, ÜRETEN BİR ÜLKE OLMAK ZORUNDAYIZ

Dünya pazarlarında başarılı olabilmek için ülkemizin nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor?

Ülkemizin uluslararası pazarlarda rekabetçi olabilmesi için öncelikle iç ve dış barışın kayıtsız şartsız temin edilmesi gerekir. Terör belasından kurtulmak gerekir. Siyasi irade önderliğinde, sürdürülebilir ekonomik istikrar gerekir. Dünya sistemine entegre olan bir vizyon, hedefler ve kaliteli iş gücü ile ciddi boyutlarda yatırım ve bunun can suyu olan finansman gerekir. Kendi kaynaklarımızla seferber ettiğimiz finans gücümüz maalesef teknolojik yatırımlarda yetersiz kalmaktadır. Dünya pazarlarında, başarılı olabilmek için, yabancı teknoloji devleriyle birlikte yürümek zorundayız. Birlikte AR-GE yapmak ve birlikte ürün geliştirmek zorundayız. Yerli ve yabancı dengesini de ölçülü bir şekilde temin etmek durumundayız. Sömürülen değil, üreten bir ülke olmak zorundayız.

SİBER GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNMAK ÜZERE DOSYA HAZIRLADIK

TESİD’in 2017-2018 hedefleri nelerdir?

Özellikle 2017-2018 döneminde, dünyada hazırlıkları yapılan ‘Endüstride Sayısal Devrim’ çalışmalarını Türkiye Elektronik Sanayi’ne taşımayı ve ülkemizdeki ‘Siber Güvenlik’ çalışmalarında öncü olmayı hedefledik. Bu amaçla, birçok vizyon toplantısı düzenliyoruz. Konunun uzmanlarını bir araya getirip, “Ülke çapında nasıl bir yapısal organizasyon kurulmalı?” sorusunun cevabını geliştiriyoruz. Örneğin, ülkemizdeki ‘Siber Güvenlik’ konularının bir bakanlık veya Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık altında toplanmasının uygun olacağı kanaatine vardık. Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere dosya hazırladık. Ayrıca, ülkemizdeki regülasyonların belirlenmesi çabalarına da destek oluyoruz.

‘TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri 2016’nın sahipleri hangi firmalar oldu?

TESİD-IŞIK ÜNİVERSİTESİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Firma: PAVO

Ürün: Endüstriyel Yönetilebilir Switch ve Routeri

KOBİ DALINDA VERİLEN ÖDÜLLER

KOBİ Dalında Yaratıcı Fikir Ödülü

Firma: MULTITEK

Ürün: IP Interkom ve Akıllı Ev Yönetimi

KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü

Firma: MAKELSAN

Ürün: MSTS Serisi 60A-500A Statik Transfer Switch

KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü

Firma: MEDEL

Ürün: Asenkron Motorlar için Sürücü Ailesi

BÜYÜK FİRMA DALINDA VERİLEN ÖDÜLLER

Büyük Firma Dalında Yaratıcı Fikir Ödülü

Firma: ASELSAN

Ürün: Van Kedisi-Gece Görüş Termal Füzyon Kamera

Büyük Firma Dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü

Firma: VESTEL

Ürün: Manufuture-Yeni Nesil Vestel Üretim Sistemi

Büyük Firma Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü

Firma: ARÇELİK

Ürün: Eternity UHD TV

Haber videomuzu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch? v=DOSsDYR1TR4