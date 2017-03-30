1,8 milyon hane internetsiz, ama…

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta gerçekleştirdiği Akıllı Şehir tanıtımında internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla “internetsiz ev kalmasın” seferberliğini başlattıklarını açıkladı. Teknolojiyi doğudan batıya doğru yaygınlaştırma vizyonuyla, bu seferberliğin ilk müjdesini de Kars’ta verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ı Akıllı Şehir kimliğine kavuşturacak ilk adımın atıldığı törende Karslılarla buluştu. Akıllı Şehir kapsamında hayata geçirilecek uygulamaları tanıtan Arslan, internet kullanmayan hane kalmaması ve her gelir grubundan vatandaşın bu hizmete erişimi sağlayabilmesi için “internetsiz ev kalmasın” seferberliği başlatıldığının müjdesini de Kars’ta verdi.

Teknolojiyi doğudan batıya doğru yaygınlaştırma vizyonuyla, “İnternetsiz ev kalmasın” seferberliğini başlattıklarını kaydeden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet hizmetinin günümüzde artık elektrik ve su kadar önemli bir günlük ihtiyaç haline geldiğini, seferberliğin de bu ihtiyacı karşılaması için başlatıldığını söyledi.

Yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin dijital dönüşümü için internet kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Bakan Arslan, “Bugünün Türkiye’sinde tek bir vatandaşımızın bile internete erişmekten mahrum kalmaması için çalışıyoruz. Çünkü internet herkes için. Gencimiz, yaşlımız, evinde ödevini yapan çocuğumuz, işini büyütmeye çalışan vatandaşımız için. Bu seferberliğin ilk ve en önemli adımı ise, internet fiyatlarının her gelir grubu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak” dedi.