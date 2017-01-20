1907 Fenerbahçe Derneğinden e-spor hamlesi

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hizmet amacıyla kurulan ve kurulduğu günden bu yana camia için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atan 1907 Fenerbahçe Derneği; yeni bir adımla, dünyada ve Türkiye’de yükselen trendi ile dikkatleri üzerine çeken spor dalı e-spor’a iddialı bir giriş yaptı.

Dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan ve 130 milyon oyuncunun yakından takip ettiği League of Legends’ın Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yer alacak 1907 Fenerbahçe Derneği Espor Takımı, turnuvadaki ilk karşılaşmasına 21 Ocak Cumartesi günü çıkıyor. Şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan takımın ilk karşılaşmasında rakibi Galakticos olacak.

SuperMassive TNG’nin haklarını alarak 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi takımları arasına katılan 1907 Fenerbahçe Derneği Espor Takımı, güçlü kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Üst koridorda Berke “Thaldrin” Demir (K), orta koridorda Kim “Frozen” Tae-il, ormanda Lee “Reach” Joo-won, nişancı pozisyonunda Sergen “Elysion” Dikel ile Ege Acar “Padden” Koparal, destek rolünde ise İshak “Un1tback” Yılmaz, Bahadır “JAPONE” Çolak ve Bertuğ “J1mmy” Bayrak 1907 Fenerbahçe Derneği Espor Takımı’nda forma giyecek. Takımın koçluğunu Chris “MoSiTing” Würger yapacak. Genel menajer olarak ise Emre Aksoy görev yapacak.

Oyuncular için Yeni Nesil Takım Evi…

Espora destek vermekten heyecan duyduklarını ifade eden 1907 Fenerbahçe Derneği Espor Takımı Temsilcisi Sina Afra, şöyle devam etti: “Takımın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli oyuncuları kadromuza dahil ettik. İstanbul’a gelen yabancı oyuncularımızın en iyi şartlarda kendilerini geliştirmeleri ve konforları için Yeni Nesil Takım Evi kurduk. Takım Evimiz 7 yatak odalı. Bir oyun salonu, bir yemek odası, iki mutfak, bir toplantı odası, bir menajer odası ve bir spor salonunun bulunduğu müstakil, bahçeli çok güzel bir ev. Evimizde çok hızlı bir internet bağlantısı, oyuncularımızla gün içerisinde ilgilenen bir yardımcı ve oyuncuların günlük hayatını kolaylaştıracak her türlü detay bulunuyor. Ayrıca uzmanlar tarafından yapılan beslenme planıyla sağlıklı yemeklerin çıkması sağlanıyor ve oyuncularımız yaptıkları günlük spor aktiviteleriyle kendilerini zinde tutuyorlar. Kullandığımız bilgisayarlar HP OMEN serisi. Takımımızın ana sponsoru ise İş Bankası Maximum Kart olacak.”

“Esporu yeni nesil taraftara ve gençlere ulaşmanın etkili bir yolu olarak görüyoruz’’

Dünyada oldukça rağbet gören ve gerçekleşen araştırmalara göre 2020 yılında Formula 1’den daha popüler olması beklenen bir spor dalından bahsettiklerinin altını çizen 1907 Fenerbahçe Derneği Espor Takımı Temsilcisi Sina Afra, “Bu kategoride ilk adımı 1907 Fenerbahçe Derneği olarak Supermassive TNG takımının profesyonel lig için olan lisansını satın alarak attık. 1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübüne hizmet amacıyla kuruldu ve o günden bu yana camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza attı. Espor takımımız da aynı vizyon ve inançla kuruldu” dedi. Espor’un yeni nesil taraftara, gençlere ulaşmanın farklı ve etkili bir yolu olduğunu vurgulayan Sina Afra, ‘’1907 Fenerbahçe Derneği olarak kurduğumuz bu takımla, bu alana iddialı bir giriş yapmaya karar verdik. İlerleyen dönemlerde, kulübümüzün takdir etmesi durumunda tıpkı daha önceki başarılı girişimlerimiz gibi bu girişimimizin de kulübe devrini hedefliyoruz. Bu yeni girişim alanında da oyuncularımız, yönetim kadromuz ve taraftarımızla geniş bir aileyiz. Espor’un her alanında örnek gösterilecek ve öncü olacak bir yapılanmayı kendimize amaç edindik’’ dedi.