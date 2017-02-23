200’den fazla pazarlama ekibi InOne kullanıyor

Insider, pazarlama uzmanlarının çalışma şekillerini kökten değiştirecek, pazarlama teknolojilerinin tek bir platform üzerinden kolayca kullanılabildiği InOne’ı kullanıma sundu.

Dijital müşteri deneyimi, öngörüsel modelleme ve gerçek zamanlı teknoloji hizmetlerinde dünyanın lider firmalarından Insider bugün yeni platformu InOne’ı duyurdu. Insider CEO’su Hande Çilingir yeni platform hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti: “InOne, pazarlamacıların müşterilerine kişisel deneyimler sunmak için ihtiyaç duyduğu bütün teknolojileri tek bir çatı altında toplayan, kolay kullanımlı bir platform. Hızla kavranabilen bir teknolojiyle pazarlamacıların günlük hayatlarına girerek, pazarlama aktivitelerinin ciddi anlamda güçlenmesini sağlıyor. InOne ile pazarlama uzmanlarına, IT ekiplerine veya veri analizi ekiplerine bağlı olmadan kendi işlerine odaklanabilme imkanı sunuyoruz. Uzmanların doğru hedefleme yapmasını sağlayan segmentlerle, web sitelerinde veya mobil uygulamalarda bizzat pazarlama uzmanlarının kolaylıkla yapabileceği anlık değişikliklerle kişisel tecrübeler yaratmalarını ve performanslarını dakikalar içerisinde görebilmelerini sağlıyoruz.”



Kişiselleştirme, dönüşüm optimizasyonu ve öngörüsel teknolojiler için önemli bir adım olan InOne, halihazırda ayrı çatılarda verilen hizmetleri tek çatı altında topluyor, anlamlı verileri direkt olarak kullanıma sunarak ve müşteri verilerinin ayıklanması yükünü de ortadan kaldırıyor.

Web, mobil ve uygulamalardan gerçekleşen 15 milyar olaydan toplanan verilere dayanarak yaratılan 374 milyon adet kişiselleştirme senaryosu, aylık ortalama 600 milyon tekil ziyaretçiye ulaşıyor. InOne, farklı kanallardan toplanan verileri machine learning aracılığıyla otomatik olarak kullanılabilir segmentlere dönüştürüyor ve verileri tek bir panele aktararak, InOne’ı pazarlama uzmanlarının günlük karar verme süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.

Bununla birlikte özellikle e-ticaret sitelerinin Insider’a gösterdiği ilgi gün geçtikçe daha çok artıyor. Bunda Insider’ın müşteri deneyimi sürecini tam anlamıyla şeffaflaştırması nın önemli bir payı var. Insider’ın InOne platformu, e-ticaret sitelerinin müşterilerine veri odaklı yaklaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, edinilen içgörü doğrultusunda hızla aksiyon alınmasını da sağlıyor. Yeni platformla birlikte gelen raporlama modülü de, veriye dayanan ve bilinçli kararlar alınmasına yardımcı oluyor. Kişiselleştirme senaryolarının nasıl bir performans gösterdiğini tek bir bakışta görmenin yanı sıra, pazarlamacılar önceden tanımlanacak dönüşüm hedeflerine göre performanslarını gerçek zamanlı olarak görmek için arayüz üzerinde değişiklikler yapabiliyor.

Platformun bir diğer önemli özelliği Ad Audiences ile birbirinden kopuk olan reklam teknolojileri ve pazarlama teknolojilerinin de bir araya getirilmesi sağlanıyor. InOne ile Facebook, Google Adwords gibi 3. parti platformlarda segment kullanımını mümkün hale getirerek, reklam bütçelerini optimize etmeyi sağlıyor.

En büyük özelliklerinden birisi de kolay kullanımı ve sade arayüzü olan InOne, pazarlamacıların kolaylıkla alışabileceği ve faydalanabileceğ i bir platform. Hande Çilingir yeni platform için “kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini tamamen yeniledik ve kullanıcı dostu bir platform yarattık” diyor.

Farklı teknolojileri yönetmekte zorlanan, verileri anlamlandırmak ve teknolojik sorunları aşmak icin zaman kaybeden pazarlama uzmanlarının, kullanıma hazır ve yüksek verimliliği olan segmentlerle performanslarını arttıracağı InOne ile büyümek ve marka bağlılığı yaratmak çok daha kolay. İster finansal ister e-ticaret, ister diğer sektörlerden siteler olsun, müşteriler InOne sayesinde markaların sadece ilgilendikleri içerikleriyle karşılaşarak marka etkileşimlerini güçlendiriyorlar ,