2016 savaş ve terör yılıydı

2016 yılı Türkiye’de ve dünyada önemli olaylara ve gelişmelere sahne oldu. Medya takibi kuruluşu Ajans Press, siyasetten spora, ekonomiden teknolojiye 2016’ya damga vuran olayların medya raporunu çıkardı.

OCAK

Yeni umutlarla ve hayallerle başlanılan yeni yılın ilk ayında kötü haberler art arda geldi. 12 Ocak’ta, Sultanahmet Meydanı’nda, IŞİD teröristinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu, saldırgan dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Kanlı terör eylemi Türk ve dünya basınında geniş yankı uyandırırken, 2 bin 447 habere konu olarak Ocak ayının en çok konuşulan başlığı oldu. Kanlıca’daki evinde sabah sporu yaparken kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koç’un ölüm haberi Türkiye’yi yasa boğarken medyada 2 bin 223 haberle Ocak ayının en çok konuşulan başlıklarından birisi oldu.

ŞUBAT

17 Şubat 2016’da Türkiye’nin kalbi Ankara’da, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırı, ay boyunca 2 bin 590 haberle konuşularak Şubat ayının en çok konuşulan olayları arasındaki yerini aldı.

MART

2016 yılının Mart ayı Türkiye ve dünyadaki terör saldırılarıyla geçti. 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta gerçekleşen bombalı saldırıda ikisi saldırgan 38 kişi hayatını kaybetti. Ankara’da meydana gelen hain saldırı 2 bin 758 haberle ayın en çok konuşulan olayı oldu. Terör Avrupa’nın başkenti Belçika’yı da kana buladı. Havalimanı ve Metroyu hedef alan terör saldırıları Türkiye ve dünya gündemine ilk sıradan girerken, Mart ayı boyunca hakkında 2 bin 151 haber yapıldığı tespit edildi.

NİSAN

2016 yılının en sakin geçen ayı Nisan oldu. Nisan ayının en çok konuşulan başlıkları Vodafone Arena’nın açılışı ve Türkiye’nin 4.5G’ye geçişi oldu. 4.5G’ye geçişle teknolojide yeni bir çağ atlayan Türkiye, internet hızını 10 kat artırdı. Teknolojik devrim hakkında Nisan ayı boyunca bin 515 haber yapıldığı tespit edildi. Nisan ayının bir diğer önemli olayı Beşiktaş’ın üç yıllık stat hasretini bitirmesi oldu. 10 Nisan’da devlet protokolüne açılan Vodafone Arena’da ertesi gün ilk resmi maç yapıldı. Hakkında bin 856 haber yapılan Vodafone Arena Nisan ayının en çok konuşulan başlığı oldu.

MAYIS

AK Parti’nin Mayıs ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda hükümeti kurma görevi Binali Yıldırım’a verildi. Binali Yıldırım, kabinesini cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunup mecliste güvenoyu alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. Başbakanı oldu. Mayıs ayına damgasını vuran başbakan değişikliği 4 bin 423 habere konu olarak ayın en çok konuşulan olayı oldu.

HAZİRAN

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nde tamam mı devam mı referandumundan dünyayı şoke edecek bir sonuç çıktı. Referandumda halkın yüzde 51,9’u AB’de yerimiz yok dedi. AB’de kalınması yönünde kampanyalarını şekillendiren İngiltere Başbakanı David Cameron istifasını verirken, İngiltere’deki Brexit’in Avrupa için domino etkisi yaratır düşüncesi piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Dünyada geniş yankı uyandıran Brexit, Türk medyasının da gündemindeydi. Haziran ayı boyunca hakkında 4 bin 307 haber yapılan kritik referandum ayın en çok konuşulan olayı oldu.

TEMMUZ

Türkiye, 15 Temmuz gecesi, alçak darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ordu içindeki FETÖ’cü cuntanın planladığı darbe girişimine milli iradeden ağır bir tokat geldi. Yılın en kara günü olarak nitelendirilen Temmuz ayı birçok ilke de sahne oldu. Türkiye, milli iradeye sahip çıkarak meydanları boş bırakmazken, Beştepe’de üç parti bir araya gelerek tarihi birliktelik pozunu verdiler. Türkiye’de tüm zamanların en çok konuşulan olayı olarak tarihe geçen FETÖ darbe girişimi, Temmuz ayı boyunca 100 bin 797 habere konu oldu.

AĞUSTOS

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm kuvvetlerindeki seçkin birliklerinden oluşturulan Müşterek Özel Görev Kuvveti, 24 Ağustos sabahı Suriye’nin Cerablus bölgesini IŞİD teröründen temizlemek için operasyona başladı. Yaklaşık dört aydır süren operasyonlarda 38 şehit verilirken binlerce terör yığınağı ve terörist imha edildi. Fırat Kalkanı harekâtı Ağustos ayının son günlerinde başlamasına rağmen o ay içerisinde 2 bin 219 habere konu oldu.

EYLÜL

Yeşilçam’ın efsanevi aktörü Tarık Akan 16 Eylül’de hayata gözlerini yumdu. Sayısız filmde rol alan ve milyonların gönlüne taht kuran Tarık Akan’ın ani ölüm haberi, sevenlerini yasa boğarken, Eylül ayının en çok konuşulan haberi oldu. Tarık Akan’ın vefat haberi Eylül ayında bin 278 haberle konuşuldu.

EKİM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda beşinci kez toplanan Bakanlar Kurulu, MGK’da alınan OHAL’in 3 ay daha uzatılması yönündeki tavsiye kararını ele alındı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, OHAL’in 90 gün daha uzatıldığını açıkladı. Ekim ayının öne çıkan başlığı OHAL’in3 ay daha uzama kararı olurken, hakkında 3 bin 152 haber yapıldı.

KASIM

ABD, tarihinin en baş döndürücü seçim kampanyasını geride bırakarak 45’inci başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonuçları kuşkusuz herkes için sürpriz olurken ABD’nin yeni başkanı Cumhuriyetçi aday Donald Trump oldu. Trump’ın ABD’nin yeni başkanı olması, 3 bin 805 habere konu olarak Kasım ayının en çok konuşulan olayı oldu.

ARALIK

2016 yılı terör olaylarıyla başlayıp terör olayları ile bitiyor. Terörün çirkin yüzü, yılın son ayında kendini bir kez daha gösterdi. Beşiktaş Bursaspor maçından bir saat sonra, Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen çifte terör saldırısında 45 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’de bir günlük ulusal yas ilan edildi. Beşiktaş’ta meydana gelen çifte terör saldırısı 3 bin 103 habere konu olarak Aralık ayının en çok konuşulan başlığı oldu. Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısının yaralarını saramadan hainler Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri hedef aldı. Halk otobüsünün geçişi sırasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 14 askerimiz şehit oldu. Alçak saldırı hakkında 2 bin 752 haber yapıldı.