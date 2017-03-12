2016 yılında Youtube’a damga vuran reklamlar açıklandı

YouTube’un muadilleri arasından sıyrılarak en çok izlenme sayısı ve oranına erişmeyi başaran reklam filmlerini sıraladığı YouTube Ads Leaderboard 2016 ilk 10 listesi açıklandı. n11.com, ‘Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11’ reklam filmi ile ödül alırken, listede ödüle layık görülen tek e-ticaret platformu oldu.

Youtube’un en çok izlenme oranına sahip reklam filmlerini sıraladığı YouTube Ads Leaderboard 2016 listesi açıklandı. Marka reklamlarının, izlenme sayısı ve oranına göre popülerlik sıralaması sonucunda oluşturulan ve mecranın tüketiciler nezdindeki öneminden hareketle reklamverenler için de oldukça önemli olan listenin Türkiye ayağında e-ticaret platformu n11.com ‘Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11’ ile ilk 10’a girdi. Listede yer alan tek e-ticaret platformu olan n11.com, 2016’nın e-ticaret video şampiyonu oldu.

MediaCat ve YouTube iş birliğiyle 8 Mart 2017 tarihinde Salt Galata’da gerçekleştirilen etkinlikte açıklanan YouTube Ads Leaderboard Türkiye 2016 listesi ödülünü n11.com adına Abdurrahman Çağlayan aldı. C-Section reklam ajansı imzalı ‘Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11’ ile n11.com, listede ödüle layık görülen tek e-ticaret platformu oldu.