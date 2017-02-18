2016 yılının teknoloji yıldızları belli oldu

GittiGidiyor’un bir ayda yaklaşık 100 bin kişinin katılımı ile sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği “Teknolojinin Yıldızları” oylaması sonuçlandı. 14 kategoride 2016 yılının yıldız ürünleri halkın oylarıyla belirlendi.

GittiGidiyor ve Poltio işbirliğiyle hayata geçirilen anketin soruları, başarılı teknoloji editörleri Timur Sırt, Erdal Kaplanseren, Mahmut Saral, Necdet Çalışkan ve Sabri Küstür’ün jüriliğinde hazırlandı.

Bir ay süren ve 15 Şubat’ta sona eren oylamaya katılan 93 bin kişi 2016’nın teknoloji yıldızlarını belirledi. Anket ayrıca yaklaşık 1 milyon kişi tarafından da görüntülendi.[1] Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor’un düzenlediği ve geleneksel hale getireceği “Teknolojinin Yıldızları” oylaması, önümüzdeki yıllarda da teknolojinin yıldız ürünlerini belirlemeye devam edecek.

Katılımcılar tarafından en çok oy alan 2016 yılının ürün ve kategorileri ise şu şekilde:



Kategori Verilen Oy Oranı Kazanan Yılın bilgisayarı %49 Apple MacBook 2016 (12 inç) En iyi oyun bilgisayarı %38 Asus ROG Yılın telefonu %47 Apple iPhone 7 Plus En yenilikçi telefon %32 LG G5 Hem akıllı hem ekonomik en iyi telefon %37 Apple iPhone SE Yılın televizyonu %41 Samsung SUHD Kavisli TV En iyi ekonomik televizyon %63 Vestel 40FA3350 40” Full HD TV En yenilikçi televizyon %42 Samsung Nano Kristal TV En iyi tablet %59 Apple iPad Pro 9.7 En iyi akıllı bileklik %60 Xiaomi Mi Band 2 En iyi oyun konsolu %83 Sony PlayStation 4 Pro En iyi kulaklık %43 Apple AirPods En iyi akıllı saat %48 Samsung Gear S3 En iyi aksiyon kamerası %39 Sony FDR-X1000V

Sonuçların yer aldığı sayfa için: http://www.gittigidiyor.com/teknolojinin-yildizlari