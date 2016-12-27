California Bilimler Akademisine bağlı Biyoçeşitlilik, Bilim ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü, yeni türlerin keşfine ilişkin yıllık raporunda 2016’da canlı sınıflandırmalarına 133 yeni türün eklendiğini açıkladı. İşte bu yıl keşfedilen 133 yeni canlı türünden bazıları…

Skate (Balık türü)

Yeni türler arasında 43 karınca, 36 böcek, 23 balık, yedi deniz yumuşakçası, dört örümcek, altı bitki, fosil halde bulunan beş kirpi ve bir kum doları, bir sinek, bir kum yosunu, bir mercan, bir vatoz, bir yılan balığı, bir köpek balığı, bir Afrika kertenkelesi ve yeni bir kuş virüsü yer alıyor.

Zırhlı kertenkele

Raporda, keşif çalışmalarına bir düzineden fazla akademi üyesinin yanı sıra çok sayıda uluslararası bilim adamı da katkı yaptı.

Grammatonotus brianne

Keşifler arasında yer alan pembe ve sarı renkteki parlak bir balık olan “Grammatonotus brianne”, insanoğlunun deniz altında yaptığı en derindeki keşif olarak tarihe geçti. Araştırmacılar, balığı denizin 150 metre altında filme alarak kayda geçirdi.



Drakula karınca (Stigmatomma)

2016’da dünya genelinde 43 yeni karınca türü keşfedildi. Bunlardan biri de kan emici özelliğinden dolayı Drakula karınca olarak adlandırılan Stigmatomma. Bu canlı Madagaskar’ın renkli coğrafyasında keşfedildi.

Kaynak AA