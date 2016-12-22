2016’da gelişen teknolojiler

2016’da pek çok teknolojik gelişmeye şahit olduk. Bu teknolojik gelişmelerin aralarından bazıları daha hızla gelişti. İşte bunlardan seçtiklerimiz…

Nanosensörlerin İnterneti

2020 yılına kadar 30 milyar cihazın bağlanması beklenen Nesnelerin İnternet’i ile günümüzde en heyecan verici alanlardan biri insan vücudunda dolaşım yapabilen veya inşaat malzemeleri içine gömülü nanosensörler üzerine kurulmuştur. Bağlandıktan sonra, Nanosensörlerin İnterneti’nin tıbbın, mimarinin, tarımın ve ilaç üretiminin geleceği üzerinde büyük etkisi olabilir.

Yeni nesil piller

Yenilenebilir enerjiyi geri yüklemenin önündeki en büyük engellerden biri de arzı talebe uygun hale getirmektir. teknolojide yaşanan son gelişmeler, sodyum, alüminyum ve çinko esaslı pilleri kullanarak yapılan enerji depolamayla temiz, güvenilir enerji kaynakları sağlayabilecek bir hale getirmektedir.

Blockchain

Yalnızca 2015 yılında 1 milyar doları aşan ilgili girişim yatırımıyla blok zincirinin piyasaların ve hükümetlerin çalışma biçimini kökten değiştirme potansiyelinin ekonomik ve sosyal etkisi artık ortaya çıkıyor.

2 boyutlu ürünler

Grafen, en iyi bilinen, tek atomlu katman malzemesi olabilir, ancak kesinlikle tek değildir. Üretim maliyetlerini düşürmek, bu tür 2B malzemelerin hava ve su filtrelerinden yeni nesil giyilebilir ve pillere kadar geniş bir yelpazede ortaya çıkacak.

Chipli organlar

İnsan organlarının minyatür modelleri – bir bellek çubuğu boyutu – araştırmacıların biyolojik mekanizma davranışlarını asla mümkün olmayan yollarla görmelerine izin vererek, tıbbi araştırma ve ilaç keşfi üzerinde devrim yaratabilir.

Perovskite Güneş Pilleri

Bu yeni fotovoltaik malzeme klasik silikon güneş pilinden farklı üç yenilik sunuyor: yapmak daha kolay, neredeyse her yerde kullanılabilir ve bugüne kadar daha verimli bir şekilde güç üretmeye devam ediyor.

Genişleyen ekosistem

Doğal dil işleme ve sosyal farkındalık algoritmalarında paylaşılan gelişmeler eşi benzeri görülmemiş bir veri mevcudiyeti ile akıllı dijital yardımcıların birinin maliyesi ve sağlığını takip etmekten gardırop seçimi konusunda danışmanlık yapmaya kadar geniş bir yelpazede görevler yapmalarına izin verecek.

Optogenetik

Beyindeki nöronların aktivitesini kaydetmek için ışık ve renk kullanımı bir süredir var, ancak son gelişmeler ışığın artık beyin dokusunda daha derinlere ulaşabileceği anlamına geliyor. Bu da beyin hastalığı olan insanlar için daha iyi bir tedavi anlamına gelebilir.

Metabolizma mühendisliği

Sentetik biyoloji, sistem biyolojisi ve evrim mühendisliğindeki gelişmeler, her yıl fosil yakıtlardan ziyade bitkileri kullanarak daha iyi ve ucuza üretilebilen yapı taşı kimyasallarının listesinin artması anlamına geliyor.