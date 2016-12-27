Türkiye’nin en büyük online firma rehberi, Yellow Pages, 2016 yılı boyunca kullanıcıların en çok neleri aradığını açıkladı. Yellow Pages’in verilerine göre 2016’da en çok cep telefonu kategorisinde arama yapıldı. Aramalarda en göze çarpan sonuçlardan biri de mobil cihazların kullanımı. Arama yapanların %55’i dijital platformlarda yaptığı aramalarda akıllı telefon ve tabletlerini kullandı. En çok aramayı 18-34 yaş arası kullanıcılar yaptı.

2016 yılı boyunca hastanelerden restoranlara, devlet dairelerinden bankalara kadar birçok yeri dijital platformlar üzerinden aradık. Yaygınlaşan mobil cihazlarla birlikte arama tercihlerimizde de önemli bir değişim yaşandı. Cep telefonu ve tabletlerden yapılan aramalar, 2016 yılında masaüstü cihazlardan yapılan aramaları geçti.

2016’da en çok ‘’cep telefonu’’ aradık

Yellow Pages’in verilerine göre, 2016’da dijital platformlarda en çok aranılan kategoriler arasında ilk sırada cep telefonu aramaları yer aldı. YellowPages.com.tr üzerinde 850 binden fazla firma bulunduran Yellow Pages’ta yapılan aramaların %5’i cep telefonu kategorisinde gerçekleşti. Aramaların %55’i mobil cihazlardan yapılırken %45’i masaüstü cihazlardan yapıldı. Cinsiyet açısından bakıldığında, aramaların %69’u erkekler %31’i ise kadınlar tarafından gerçekleşti. Demografik kriterler bazında bakıldığında da ilginç veriler dikkat çekiyor. %56’lık oranla en çok arama yapan yaş aralığı 18-34. 35-53 yaş aralığında bu oran %34, 55 ve üstü yaş aralığında ise %10. En çok arama yapan şehirler ise İstanbul (%36), Ankara (15), İzmir (%9), Adana (%4) ve Bursa (%3).

Aramaların %55’i mobil cihazlardan

2016 yılındaki en önemli gelişmelerden biri de arama yapılan cihazlar konusunda oldu. 2016’da mobil cihazlardan yapılan arama oranı %55 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük dijital firma rehberi olan Yellow Pages’in verilerine göre arama yapan her 2 kişiden 1’i bu aramayı akıllı telefon ya da tabletlerinden gerçekleştirdi.

Türk mutfağına ilgi hiç değişmiyor

2016’da en çok aranılan kategoriler arasında ikinci sırada restoranlar yer aldı. Yellow Pages üzerinden arama yapanların %4’ü restoran ararken en çok ilgiyi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine Türk mutfağı gördü. Kullanıcıların %82’si en çok Türk mutfağı arıyor. Restoran aramalarında, erkek kullanıcıların yaptığı aramalar ön plana çıkıyor. Erkeklerin %58’si, kadınların %42’si restoran arıyor. En çok arama yapan yaş grubu ise %45 ile 25-34 yaş arası. Restoranları sırasıyla, giyim ve giyim aksesuarları (%3), bakanlık ve devlet daireleri (%2,5), vakıf ve dernekler (1,5) takip etti.

Giyim aramalarında dikkat çekici bir durum da söz konusu: Kadınların ilgi odağı her zaman olduğu gibi giyim sektörü. Öyle ki, erkek giyimini dahi erkeklerden çok arıyorlar.

Ülke gündemi arama tercihlerini değiştirebiliyor

Ülke gündeminde yaşanan gelişmeler dijital ortamda yapılan aramalarda belli dönemlerde farklılık gösterebiliyor. Örneğin 2016’nın ikinci yarısından sonra özellikle vakıf ve dernek aramaları önceki yıllara göre sıçrayış göstererek %1,5 oranında daha fazla arandı.

RehberBot üzerinde firma ekleyenlerin oranı %48

Türkiye’nin ilk firma rehberi robotu RehberBot’u yılın son çeyreğinde hayata geçiren Yellow Pages, RehberBot’un ilk kullanım istatistiklerini de açıkladı. RehberBot’la konuşan kullanıcıların %48’i RehberBot’u “firma ekleme” için kullanırken %42’si “firma arama” için kullanıyor. Kalan %10’luk kesim ise RehberBot’a “günaydın” diyerek çıkanlardan iş başvurusu yapan, yemek tarifi soran, trafikte hatalı araç kullanımı bildiren kişilere kadar çok çeşitli konularda robotla konuşmaya çalışan, robotu merak eden kullanıcılardan oluşuyor. RehberBot’ta en çok aranılan sektörler ise; restoran, gayrimenkul ve giyim oldu.