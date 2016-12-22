2. Fütüristik tasarımlı Mercedes Maybach

Mercedes’in çarpıcı Maybach konsepti, kabininin geleceğin ne kadar radikal görüneceğini vurguluyor. Pekçok otomobil üreticisi baş üstü ekranlar denerken, kabini daha fütüristik, zarif bir kokpite dönüştürmeyi hedefliyor. Maybach gerçekten de tüm bu inovatif değişimleri başka bir seviyeye taşıyor. Ön cam da dahil olmak üzere kabinin her yerinde bir dijital ekran serisi var.