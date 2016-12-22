Araçlar giderek bilgisayarlaşırken, teknolojiyle birlikte önceden hayal dahi edemediğimiz özellikleri otomobillerde görmeye başladık. Örneğin sürücüsüz otomobil teknolojisinin gelişmesi, araç tasarımlarının da gelişmesine imkan tanıdı. 2016’da araçlarda yaşan 10 öne çıkan inovatif gelişmeyi sizin için derledik.
1. Rolls-Royce Vision 100
Bu fütüristik, TRON-esque konsept otomobil, otomobil iç mekanlarının otonom teknolojideki ilerlemelerle nasıl değiştiğini yansıtıyor. Rolls-Royce Vision 100 konsept otomobilinin iç kısmı, şoförsüz arabalar kolaylıkla kullanılabilir duruma geldiğinde görmek istediğimiz bir geleceği sergiliyor. Sürücüye ihtiyaç duyulmadığı için iç mekan, iki katlı, ipekli bir kanepe ile güzel bir OLED TV ekranına bakıyor.
2. Fütüristik tasarımlı Mercedes Maybach
Mercedes’in çarpıcı Maybach konsepti, kabininin geleceğin ne kadar radikal görüneceğini vurguluyor. Pekçok otomobil üreticisi baş üstü ekranlar denerken, kabini daha fütüristik, zarif bir kokpite dönüştürmeyi hedefliyor. Maybach gerçekten de tüm bu inovatif değişimleri başka bir seviyeye taşıyor. Ön cam da dahil olmak üzere kabinin her yerinde bir dijital ekran serisi var.
3. Elektrikli Mercedes Vision Van
Bu tuhaf görünümlü elektrikli kamyon, paket teslimatını optimize etmek için bir drone ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Mercedes’in Vision Van, hızlı bir teslimat hizmeti için tüm elektrikli minibüs ve dronlar ağı oluşturmak için önümüzdeki beş yıl içinde 562 milyon dolar yatırım yapmanın bir parçası.
4. Hidrojen araç Honda Clarity
Honda Clarity, 366 milde sıfır emisyonlu araç sıfatını taşıyor. Yaklaşık 60.000 dolar tutarında olan Honda Clarity’nin hedeflenen aylık kira miktarı 500 dolardır. Sadece üç ila beş dakika içinde yakıt ikmali yapabiliyor. Honda Clarity, hidrojenin gücünü gerçeğe dönüştürüyor.
5. Tesla’dan kabin aşırı ısınmayı önleyici yazılım güncellemesi
Tesla’nın en son yazılım güncellemesi, Kabin Aşırı Isı Koruması ile gelir; bu nedenle köpeğiniz arabada aşırı ısınmaz. Bu özellik sayesinde, araç sahipleri Tesla’larının maksimum sıcaklığını ayarlayabilir. Onları araçta bekleyen çocukları ve evcil hayvanları aşırı ısınmazlar. 8.0 sürümüyle gelen bu güncelleme Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın da favorisi.
6. Audi’den trafik ışığının rengini gösteren zamanlayıcı
Audi, Las Vegas’ta ilk araç-altyapı (V2I) iletişim sistemini kurdu.1 Haziran 2016’dan sonra üretilen A4, Q7 ve A4 allroad modelleri, Las Vegas’ta trafik ışığın ne zaman yeşil yanacağını gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte geliyor. Audi bağlı altyapıyı 2017’de diğer şehirlere getirmeyi planlıyor.
7. Amazon Fiat Chrysler ile araba satışı uygulaması
Amazon Fiat Chrysler 500, 500L ve Panda modellerini Amazon’un İtalyan web sitesinde satacak. Tüketiciler yalnızca Amazon’un İtalyan web sitesinde otomobil satın alabiliyor ancak bazı yatırımcılar bu seçeneğin sonunda Amerika’da uygulanabileceğini düşünüyor. Yakında Amazon sepetinizi yepyeni bir araba ile doldurabilirsiniz.
8. Uber Pittsburgh pilot programı
Uber, seçkin az sayıda kullanıcının kendi kendine çalışan bir otomobilini açmasına izin veren Pittsburgh pilot programını başlattı ve halkın bu arabaların halka açık sokaklarda nasıl çalışacağını gerçekten görmesine imkan yarattı.
9. Tesla’dan batarya güncellemesi
Tesla’nın pil yükseltme duyurusu, elektrikli otomobiller için çok önemli bir dönüm noktası.
10. Aynasız araç Lexus
Lexus’un konsepti olan SUV, UX, arabaların bir gün aynasız dolaşacağına dair gizli bir bakış sunuyor. Paris Motor Show’da sergilenen UX, yan görüş aynaları yerine kameralara sahip.
Aynasız konsept otomobille ilk kez karşılaşmıyoruz. Lexus’ta görünen özelliğe biraz fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Japon otomobil üreticileri Haziran ayında ayna kullanılmayan otomobiller üretip satmak için OK’yi seçti ve bu sayede teknolojiyi benimseyen ilk ülkelerden biri haline geldi. Lexus’un Japon otomobil Toyota’ya ait olduğunu düşünürsek, muhtemelen bu teknolojinin ileride kullanımda olacağını göreceğiz.