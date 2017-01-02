2016’nın medya şampiyonu projeleri

Ajans Press, geçtiğimiz yıl gerçekleşen projelerin medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in medya verilerine göre en çok konuşulan projeler…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yılın en çok konuşulan projesi oldu. Köprü hakkında geçtiğimiz yıl 4 bin 844 haber yapıldığı tespit edildi. Zaman tasarrufu açısından örnek gösterilen projeler arasında yer alan Osmangazi Köprüsü 30 Haziran’da açıldı. Körfez geçişini 4 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü, 2016 boyunca 2 bin 8732 habere konu olarak en çok konuşulan ikinci proje oldu. Medyanın en çok konuşulan üçüncü projesi ise Avrasya Tüneli oldu. Avrasya Tüneli hakkında yıl boyunca bin 927 haber yapıldı. Teknoloji alanında en çok konuşulan yatırım ise 4.5G oldu. 4.5G teknolojisi 7 bin 136 haberle konuşuldu.2016 yılında gerçekleşen diğer önemli projeler arasında ise İç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayan Ilgaz Tüneli ve uzaya fırlatılan Göktürk-1 uydusu yer aldı.