2017 teknoloji trendleri medyanın da merceği altında

Gün geçmiyor ki teknoloji alanında bir yenilik yaşanmasın. Yaşanan bu yeniliklerin kimi zaman olumsuz etkileri olsa da, çoğunlukla insan hayatını kolaylaştırıyor. Medya araştırmalarının önde gelen kuruluşlarından Medya Takip Merkezi (MTM), 2017 teknoloji dünyasında en çok konuşulan icatlardan derlediği haberiyle, medyanın merceği altındaki gelişmeleri listeledi. İşte araştırmanın detayları…

Her geçen yıl teknoloji alanındaki buluşlar artıyor. Kimi zaman varolan icatların kullanım alanları genişletilirken, kimi zaman yepyeni icatlar gündeme geliyor. Medya Takip Merkezi (MTM), 2017 teknoloji trendlerinin Ocak ayından bu yana medyadaki nabzını tuttu.

Teknoloji trendlerin ilk sırasında Drone geliyor…

Uzun yıllar önce hayatımıza oyuncak olarak giren drone’ların, her geçen gün kullanım alanları daha da artıyor. Profesyonel film çekimlerinde kullanılmasının yanı sıra, ülkelerin askeri yapılanmalarının da bir parçası haline gelmiş durumda. Drone’ların kullanım alanına yönelik yaşanan en son gelişme, kısa mesafe kargo teslimatını yapacağı gibi gözükse de, yakın tarihte evlerde asistan robot olarak kullanılacağı söylentiler arasında. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) 1 Ocak – 19 Nisan 2017 tarihleri arasında hazırladığı rapora göre, drone’lar, yazılı basında 2 bin 497, internet medyasında 17 bin 269 habere konu oldu.

Sanal gerçeklik oyun severleri heyecanlandırıyor

Teknoloji dünyasından derlenen haberler ışığında, “sanal gerçeklik” fikri eğitim ve sanat dünyasına katkı sağlasa da en büyük sesi oyun dünyasında çıkarttı. “Oyunun içindeymiş gibi hissetme” duygusunun oyun severleri heyecanlandırdığı sanal gerçeklik, yazılı basında bin 421 haberle yer alırken, internet medyasında 7 bin 489 haberde adından söz ettirdi.

Nesnelerin interneti (IoT) her alanda yardımcı

Çevre, sağlık, ulaşım, enerji gibi neredeyse aklınıza gelebilecek her alanda kendini gösteren IoT, günlük hayatta da büyük katkı sağlayarak geliştirilen çalışmalarla adından daha çok söz ettirecek gibi duruyor. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, nesnelerin interneti, yazılı basın ve internet medyasında toplam 6 bin 973 habere konu oldu.

Akıllı telefonlar derken…

Akıllı telefonlar, mini akıllı telefonlar derken bu günlerde adını sıkça duymaktayız akıllı saatlerin. Gelecek konusunda heyecanlandıran, giyilebilir teknolojiler arasında en sivrilen bu ürün, birçok marka tarafından çeşitli özelliklerle sunuluyor piyasaya. Sunduğu kolaylıklar ve pratikliği sayesinde insanların ilgisini çeken akıllı saatler, Ocak ayından bu yana yazılı basın ve internet medyasında toplam 2 bin 136 habere konu edildi.

Teknoloji ve finans sektörünün buluşması: Fintech

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) 2017 teknoloji trendlerinden derlediği listenin beşinci sırasında Fintech, yazılı basın ve internet medyasında toplam bin 666 haberle yer aldı. Bankacılık sektörünün yaptığı işleri çok daha ucuz ve pratik yollardan gerçekleştiren Fintech, geliştirdiği uygulamalar sayesinde kullanıcıların zamandan da tasarruf etmesini sağlıyor. Ülkemizde de birçok bankacılık işleminin web sitesi ve mobil bankacılık üzerinden yapılması oldukça yaygınlaşmış durumda.