2017’de yatırım yapılacak girişimler belli oldu

Etohum tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’nde 2017’de yatırım yapılacak en başarılı 17 girişim açıklandı. Duyurulan girişimler; Motor-In, Urbansurf, Evdeki Yardımcım, Fosefi, Papirux, Taşeron Bankası, Fofomo, Bilemezsin, Go Maint Me, Botanalytics, Gymanya, StartupScore, Hoom, MyTrustedWill, Otomofis, LucySurvey ve Educain oldu.

Etohum tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi, 28 Ocak Cumartesi günü İTÜ Arı Teknokent ana sponsorluğunda İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Her sene büyük bir ilgiyle beklenen Girişimcilik Zirvesi, 9. senesinde de binin üzerinde katılımcıyla gerçekleşti. Levent Erden, Timur Sırt, Melih Abuaf, Kerem Dündar gibi sektörlerinde öncü konuşmacıların da ağırlandığı zirvede, Etohum’a bu yıl başvuru yapan yaklaşık 5 binin üzerinde girişim arasından seçilen 17 girişim, 2017’de yatırım yapılacak en başarılı Etohum girişimleri olarak belirlendi.

23-25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Startup Turkey etkinliğinde yatırımcılarla buluşma şansı kazanan girişimciler, bu aşamadan sonra bir dizi mentorluk ve eğitim sürecini tamamlayacak, yatırımcılarla yüz yüze görüşmeler yaparak girişimlerini büyütmeye çalışacak.

İşte Girişimcilik Zirvesi’nde seçilen en başarılı Etohum 2017 girişimleri:

Motor-In: Motor-in, motosiklet kullanıcıları için sosyal bir platform ve yardım desteği sağlayan bir mobil uygulama. Motor-in, motosiklet sektörü içerisinde yer alan markalar, distribütörler, servis noktaları, Vloggerlar ve özellikle motosiklet kullanıcıları arasında köprü olmayı, ülkemizde motosiklet kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bir sosyal platform olarak dikkat çekiyor. motor-in.com.tr

Urbansurf: Urbansurf, seyahat edenlerin küçük gruplar halinde sosyalleşip deneyimlerini paylaşmasını sağlayan bir uygulama. Urbansurf benzer kafa yapısındaki kullanıcıları ve yerlileri buluşturup şehrin bilinmeyenlerini keşfetmelerini, birbirlerinden öğrenmelerini ve yeni arkadaş edinmelerini sağlıyor. urbansurf.me

Evdeki Yardımcım: Evdeki Yardımcım, internet üzerinden gündelik ev temizlik hizmeti sağlayan bir platform. Ev tipine ve temizlik ihtiyaçlarına göre; kullanıcı istediği yer ve zamanda kolayca online sipariş verebiliyor; referanslı, mülakat ve deneme temizliklerinden geçmiş ekiplerden güvenilir, kaliteli hizmet alabiliyor. Evdeki Yardımcım, sektörde bir ilk olan “Organik Temizlik” ile yeni bebeği olan ailelerde fark yaratıp “Bana Özel” hizmeti ile de farklı ev işleri için saatlik hizmet sunuyor. evdekiyardimcim.com

Fosefi: Fosefi; fikir ve içerik sahiplerini, TV ve film endüstrisinden alıcılarla buluşturan dünyanın ilk online içerik pazaryeri. Fosefi, içeriklerin ve yeni içerik fikirlerinin yayın haklarının ticaretinin keşfedilmesine, alınıp satılmasına ve sponsor bulunmasına online ve global olarak imkan sağlıyor. fosefi.com

Papirux: Papirux, dokümanlar için bulut tabanlı ve kişi bazlı bir hafıza sistemi. Papriux ile kullanıcılar toplantı notları ve açıklamalarını, proje planlarını memolar şeklinde sistem üzerinde yayınlanabiliyor, uygun kişilerle paylaşabiliyor. Papirux, doküman paylaşımındaki temel sorunlar olan sahipsiz doküman problemleri ve doküman bulamama problemlerine çözüm buluyor. papirux.com

Taşeron Bankası: Taşeron Bankası, devletler tarafından ihale edilmiş projeleri alan müteahhitler için taşeron ekip ve taşeron firma bulabilmelerini sağlayan bir platform. taseronbankasi.com

Fofomo: Fofomo, kullanıcıların bulundukları veya gitmek istedikleri şehirlerdeki canlı müzik etkinleri ve mekanları görebilmelerini ve takip edebilmelerini sağlayan bir mobil uygulama. Fofomo’da haftanın tüm canlı müzik etkinlikleri listeleniyor, en popüler mekanlar ve programlar takip edilebiliyor ve seçilen etkinlikler, canlı bildirimler ile takip edilebiliyor. fofomo.com

Bilemezsin: Bilemezsin, kullanıcıların hava durumundan magazine her şeyin üzerine bahis yapabilecekleri sosyal bahis platformu. Ekşisözlük eklentisi olarak 2012’de başlayan Bilemezsin, 2016’da mobil uygulama ve hızlı tüketim içerik web sitesi olarak yeniden açıldı. Bilemezsin’de kullanıcılar dijital puanlarıyla gündemdeki konuları tahmin etmek için bahse girebiliyor veya gündemi takip edebiliyor. bilemezsin.com

Go Maint Me: Go Maint Me, tesislerin elektrik, su, asansör ve teknoloji ekipmanları gibi demirbaşların kayıtlarını ve bakım süreçlerini yöneten akıllı bir yazılım. Demirbaşların kayıt edilmesinden bakımlarının yürütülmesine, yedek paçalarının stoklanıp uygun standartlarda çalışmasını kontrol eden alt yapı odaklı yönetim sistemidir. gomaintme.com

Botanalytics: Botanalytics, bot’lar için “conversational analytics” aracıdır. Messenger/Slack/Wechat/Kik gibi ürünlerin chatbot’ları üzerinden konuşmaların analizini yapıyor ve bağlılığını ölçümlüyor. Seyahat, bankacılık, ticaret, haber ve daha pek çok sektörde kullanılabilir. botanalytics.co

Gymanya: Gymanya ile kullanıcılar her zaman ve her yerde, spor ekipmanına ihtiyaç duymadan, belirlenen hedeflere göre antrenmanını yapabiliyor. HD video antrenmanları, online spor salonu ve 10 haftalık beslenme programı ile Gymanya kullanıcıları spor yapmanın yanı sıra hedeflerine daha hızlı ulaşabiliyor. gymanya.com

StartupScore: StartupScore yatırımcıların geleceğin büyük firmalarını bulma şanslarını arttırması ve startup kurucularının takımlarını doğru şekilde bulup başarı şanslarını arttıracak psikometrik ölçümler ve analizler sunuyor. Metrikleri olmayan girişimlerin ölçümlenmesi için kredibilite problemini çözmek adına ekip uyumu, girişimcilik ruhunu ölçerek girişimleri önceliklendirebiliyor. metaprofiling.com

Hoom: Hoom, kullanıcıların kalacakları otellerdeki hizmetlerin, kendi mobil cihazları üzerinden aktif ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan bir mobil uygulama. hoomapp.com

MyTrustedWill: MyTrustedWill kullanıcılarının ölümünden sonra bile sevdikleriyle iletişim halinde kalmasını sağlıyor. MyTrustedWill ile mesajlar, telefon çağrıları, ses, videolar, belgeler ve hediyeler aracılığıyla kullanıcılar sevdikleriyle irtibat kurabiliyor. mytrustedwill.com

Otomofis: Otomofis, işletmelerin bilgiye dayalı bütün süreçlerini tek bir platform aracılığıyla yönetmesine olanak sağlayan bir yazılım. Otomofis ile günümüzde sosyal hayatta kullanılan mobil uygulamalar, işletme çözümlerine uyarlanıyor. otomofis.com

LucySurvey: Mesajlaşma servisleri ve sosyal medyayı kullanarak şirketlere müşterilerinin memnuniyetini artıracak geri bildirimler sağlayan bir platform. Müşterilerin geri bildirimlerini Facebook, Twitter ve SMS gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak toplayan platform, bu sayede şirketlerin müşterine daha iyi hizmet sunmasını mümkün hale getiriyor. lucysurvey.com

Educain: Educain, öğrenciler ile öğretmenleri bir araya getiren bir sosyal ağ uygulaması. Educain’de öğrenciler soruların fotoğraflarını çekip sisteme gönderiyor ve bu sorular ilgili öğretmenlerin sistemine düşüyor. Öğretmenlerin çektiği çözüm videoları devamlı paylaşım için sürekli olarak kayıtta tutuluyor. educain.com