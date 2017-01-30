2017’de yatırımcının gözdesi olacak sektörler

Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi fonu olan 500 İstanbul’un Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, 2017’de finansal teknolojiler, sağlık ve siber güvenlik gibi alanlardaki girişimlerin, yatırımcılar açısından bir adım önde olacağını söyledi. Şirinoğlu, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi teknolojilere adapte olamayan şirketler için önümüzdeki 5 yılın son derece zor geçeceğini belirtti.

Girişimcilik ekosistemi büyümeye devam ederken, birçok girişimin başarılı bir şekilde hayata geçmesinde ve süreklilik kazanmasında kritik rol oynayan yatırım fonlarına başvurular da sürüyor. Türkiye’nin ilk ABD merkezli girişim sermayesi fonu olan 500 İstanbul’un Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu’nun verdiği bilgilere göre, yatırımlarda sektör ayrımı olmasa da 2017’de bazı alanlar diğerlerine kıyasla daha önde olacak.

“Finansal teknolojiler, sağlık ve siber güvenlik alanları başta olmak üzere, farklı sektörlerdeki şirketlerin büyük çoğunluğu makine öğrenimi ve yapay zeka kullanmaya başlıyor” diye konuşan Şirinoğlu, “Trend olacak bu teknolojilere adapte olamayan teknoloji şirketleri için önümüzdeki beş yılın çok zor geçeceğini söyleyebiliriz. Bu akım, 4-5 yıl önceki büyük veri ve bulut akımlarına benzer özelliklere sahip. 500 İstanbul olarak yatırım yaptığımız 14 ve yatırım sürecinde bulunduğumuz 6 olmak üzere toplam 20 girişimi incelediğimizde, yaklaşık üçte birinde yapay zeka veya makine öğrenimi kullanıldığını görüyoruz. Globalde de bu alana yapılan yatırımın beş yıl öncesine kıyasla yıllık bazda dört kat arttığı gerçeği, durumu net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

Sağlık ve genetiğe yönelik yatırımlar artıyor

Sağlık teknolojileri ve genetik alanındaki yatırımların da her yıl rekor seviyelerde artmakta olduğuna dikkat çeken Rina Onur Şirinoğlu, “Bunun ana sebepleri olarak buluta geçişi, büyük veriyi ve makine öğrenimini gösterebiliriz. 500 İstanbul’a başvuru yapan 1.000’i aşkın girişim içinde, ABD’de yaşayan Türklerin kurduğu tam 20 sağlık girişimi yer alıyor. Bunlardan ikisine yatırım yaptık, dördü ise henüz değerlendirme aşamasında. Türkiye’de de benzer alanda faaliyet gösteren çok sayıda girişim göstermek mümkün. 500 İstanbul olarak bizim odağımızda şu an üçü yer alıyor” diye konuştu.

Buluta geçişin de gündemdeki diğer alanlar arasında bulunduğunu söyleyen Şirinoğlu, 500 İstanbul portföyündeki şirketlerin hemen hepsinin bulut tabanlı şirketlerden oluştuğunu, bu şirketlerinin dördünün ana hedeflerinin ise süreçlerin buluta geçişini kolaylaştırmak olduğunu sözlerine ekledi.