2018 yılı dijital ile parlayacak

İnternet kullanım ağının gelişmesi ile dijital dünyanın sağladığı avantajları etkin şekilde kullananların açık ara önde olduğu günümüzde, gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. 48 milyon internet kullanıcısının önemli bir kitleyi oluşturmasıyla birlikte markalar, dijital gücün kapsama alanı içerisinde yer almak istiyor. Reklam yatırımları ve şirket içi süreçlerde daha etkin bir kullanım alanı bulan dijital sayesinde dünyaya ayak uydurmak kolaylaşıyor.

İnternet kullanıcılarını satın almaya çok daha yaklaştıran, en doğru ortamda markanın mesajını doğrudan vermeyi sağlayan etkin mecra olarak karşımıza çıkıyor. İnternetin etkin rol oynadığı dijital reklamcılık sayesinde doğru mesajla, doğru zamanda, doğru kişilere erişim sağlanıyor.

Geleneksel reklamlara göre daha fazla esneklik sağlayan dijital reklamların nasıl performans gösterdiği gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Dijital reklam yatırımları, Türkiye’de 2017 döneminde yüzde 14,6 oranında büyüme göstererek 1.063 milyon TL’ye ulaştı. Bu da, sektörün gücünü ortaya koyuyor.

Her gün bir ‘yenilik’

Dijital dünyada nefes alan, internet kullanımı sayesinde ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilen 7,6 milyar insanın yaşadığını belirten CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, “Dijital dünya her yeni gün başka bir gelişme ile kendisinden söz ettiriyor. Her yıl farklı bir trend ile hızla gelişim gösteren dijital sayesinde dünyaya parmaklarımızla dokunabiliyoruz. Yapılan araştırmalar internette günde 6 saat 46 dakika zaman geçirdiğimizi gösteriyor. Dijital reklamlar hedef kitleye ulaşmada etkin bir mecra konumunda. Markalar kendi dijital stratejilerini belirleyerek hedef kitleye daha fazla yakın olma çabası içerisindeler. Bu nedenle dijital pazarlamanın öneminin farkında olmalıyız. Dijital pazarlamanın geliştirilmesi ve uygulanması için daha fazla finansal kaynak ayırmalı ve planlamalarımızı bu doğrultuda yapmalıyız. Dijital reklam yatırımları Türkiye’de 2018 döneminde de hız kesmeden büyüme göstererek, sektöre güç katmaya devam edecek. Dijital gücümüze güç katacak.”