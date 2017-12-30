2018’de maaşlar yüzde 11 artacak

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Yıllık enflasyon beklentilerinde son aylarda ortaya çıkan artış, özel sektörün çalışanlarına yapacağı ücret artışlarını revize etmelerini beraberinde getirdi. Korn Ferry Hay Group’un Aralık ayında gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye genelinde 2018 yılında maaşlarda yüzde 11 artış beklendiğini ortaya koydu. Şirketin Kasım ayında yaptığı araştırmada ise öngörülen maaş artışı yüzde 10 olarak tahmin ediliyordu.

Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry Hay Group’un Türkiye genelinde Aralık ayında gerçekleştirdiği araştırma özel sektörde bulunan şirketlerin 2018 yılında çalışanlarına yüzde 11 zam yapacağını ortaya koydu. Korn Ferry Hay Group’un Kasım ayında gerçekleştirdiği araştırmada ise bu oran yüzde 10 olarak tahmin ediliyordu. İki araştırma arasında ortaya çıkan farklılığın, enflasyon beklentilerinde son dönemde yaşanan artıştan kaynaklandığı belirtildi. Araştırma, şirketlerin yıllık enflasyon beklentilerinin artmasına bağlı olarak maaş zamlarını revize ettiklerini gösterdi.

En yüksek maaş artışı Otomotiv Ana Sanayi’nde
Türkiye ekonomisinin önde gelen yerli ve yabancı 390 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, önümüzdeki yıl en çok hangi sektörlerin maaş artışına gideceği, hangi sektörlerin ise maaş artışında biraz daha geride kalacağını da net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre; Otomotiv Ana Sanayi yüzde 13 ile en yüksek zam oranını yapacak sektör olurken, kimya, enerji dağıtım ve perakende, otomotiv yan sanayi, metal, sigorta ve teknoloji Türkiye ortalamasının üzerinde zam yapmayı planlayan sektörler oldu.

Enflasyonun artması ücretlere de yansıdı
Ücret Artışları araştırmasını değerlendiren Korn Ferry Hay Group Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, şirketlerin ücret yönetiminde son dönemde enflasyonun çift hanelere ulaşması nedeniyle revizyon yaptıklarına dikkat çekti. Yıldırım, “Son aylarda enflasyonda ortaya çıkan artış özel sektör çalışanlarının ücretlerine de yansıdı. Kasım ayında sonuçlandırdığımız araştırmada şirketlerin ortalama yüzde 10 zam planladıklarını tespit ettik. Ancak enflasyonda yaşanan artış nedeniyle şirketlerin zam oranlarını revize ettiklerini gözlemlemeye başladık. Bu nedenle Aralık ayında yeni bir araştırma yapma ihtiyacı duyduk. 19 Aralık’ta tamamladığımız araştırma ise sektörlere göre farklılaşan oranlarda revizyon yapıldığını ve şirketlerin ortalama 2018 yılında zam oranlarını yüzde 11’e çıkardıklarını ortaya koydu” dedi. 

Korn Ferry Hay Group “Ücret ve Yan Haklar” Araştırmasında beklenen ücret artışları 

Sektör                                              Ortalama maaş artışı (%)

Otomotiv Ana Sanayi                     13,0

Kimya                                               12,3

Enerji Dağıtım & Perakende           12,0

Otomotiv Yan Sanayi                      12,0

Metal                                               11,8

Enerji                                               11,3

Sigorta                                             11,3

Teknoloji                                         11,3

Ambalaj                                           11,0

Bankacılık                                        11,0

Hızlı Tüketim Malları                      11,0

Otomotiv Distribütörleri                11,0

Vakıflar                                            11,0

Yapı Malzemeleri                            11,0

Madencilik                                      10,9

Petrokimya & Gaz                           10,9

Dayanıklı Tüketim Malları              10,8

Gayrimenkul Yönetimi                   10,8

Elektrik, Elektronik ve Otomasyon 10,3

Holdingler                                       10,3

Yazılım                                             10,3

Profesyonel Hizmetler                    10,2

Araç Kiralama                                  10,0

İlaç                                                   10,0

Lastik Üretimi                                  10,0

Lojistik                                             10,0

Otel, Restaurant, Kafe                    10,0

Perakende                                       10,0

Savunma Sanayi                             10,0

Tekstil                                              10,0

Tarım ve İş Makineleri                    9,5

Emeklilik ve Hayat                          9,2

Tüm Şirketler                                  11,0

Türk Şirketler                                  11,0

Yabancı Şirketler                             10,0

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