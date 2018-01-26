2018’de öne çıkacak 5 veri merkezi trendi

Buluta geçiş hızla artarken, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler veri merkezlerinin yapısını ve konumunu değiştiriyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, 2018’de veri merkezi sektörünü etkileyecek trendleri açıklıyor. Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Finans, perakende, sağlık, otomotiv ve e-ticaret gibi dev sektörlerde yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte genetik araştırmaları ve blockchain gibi çok daha spesifik alanlarda da birçok yeni girişim ortaya çıkıyor. Bu nedenle tüm sistemler yeni nesil teknolojilerden daha fazla verim almak için yenileniyor” dedi.

Yeni nesil teknolojilerle rekabette fark yaratmak isteyen işletmelerin veri merkezi tercihinde de önemli rol oynayacak 5 trend şu şekilde sıralanıyor: