2018’de yetenek kazanımının stratejik önemi artacak

Teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşanması ve endüstri 4.0 gibi iş dünyasında köklü değişikliklere neden olan konular İnsan Kaynakları’nı (İK) da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki 5 yıl içerisinde makinelerin birçok operasyonel işin yerini alması bekleniyor.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co’nun kurucuları Mehmet Aksu ve Ahmet Yüce, bu durumda makinaların yapamayacağı sofistikasyonda işler için gerekli yeteneklerin şirket bünyesine katılmasının öneminin artacağına değiniyor. Türkiye’nin yetenek kıtlığı konusunda dünyada 5.sırada yer aldığını aktaran toptalent.co yöneticileri, 2018’de İK sektörünün bu alanda stratejik çalışmalar yapması gerektiğinin altını çiziyor.

İnsan Kaynakları son 10 yılda, pazarlama ve iletişim faaliyetleriyle iç içe geçen, multi-disipliner bir uzmanlık haline geldi. Artık şirketlerin sürdürülebilir bir başarı için en temel unsuru olan “yetenek çekebilme” kabiliyetini artırmanın yolu, işveren markasını güçlendirmekten geçiyor. Yeteneklerin nüfusun en fazla %10’unu oluşturduğu ve her ülkede kıt kaynak olduğu düşünüldüğünde yetenek kazanımının şirketler için önemi daha da ortaya çıkıyor. Türkiye’nin yetenek kıtlığı konusunda dünyada 5.sırada yer aldığını hatırlatan toptalent.co yöneticileri, endüstri 4.0’ın birçok iş kolunda istihdamı azaltacağını ancak makinaların yapamayacağı sofistikasyonda işler için gerekli yeteneklerin öneminin 2018’de daha da artacağını ifade ediyor. En iyi yetenekleri şirket bünyesine katmanın stratejik önemine değinen toptalent.co yöneticileri, bu doğrultuda klasik testlerle uygulanan yetenek değerlendirme araçlarının daha ilgi odaklı ve davranışsal araçlara dönüşeceğini aktarıyor.

“Mevcut sistemde İK süreçleri çok verimsiz”

Mevcut sistemde İK süreçlerinin çok verimsiz işlediğini ifade eden toptalent.co Kurucu Ortağı Mehmet Aksu; “Yetenekli aday bulma sürecini bir de şöyle düşünün; bir ürün satacaksınız herkese tanıtımını yapıp, 1000 kişiden sadece 1 kişiye satıyorsunuz geriye kalan 999 kişiye ‘hayır’ diyorsunuz ve bu kişiler için harcadığınız bütçe çöp oluyor. Yetenek bulma süreci biraz böyleydi. Biz toptalent.co olarak bunu değiştirdik. Odaklı bir platform olmanın bize kazandırdığı artılarla İK süreçlerini daha verimli bir hale getiriyor, Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yetenekleri buluşturuyoruz.” diye konuştu.

“Şirketler ancak yetenekleri bünyelerine katarak rekabetçi olabilirler”

Türkiye’nin en önemli sorunu olan yetenek kıtlığını çözmek için yetenekleri erkenden keşfetmek, doğru yetenekleri şirkete kazandırmak gerektiğini söyleyen toptalent.co Kurucu Ortağı Ahmet Yüce sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu her zamankinden daha zorlu ve önemli bir görev. Biliyoruz ki yeni dünyada şirketler ancak en kıymetli sermaye olan yetenekleri bünyelerine katarak rekabetçi olabilirler, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyüyebilirler. Geleceğin de doğru eşleşme mekanizmasını yaratan algoritmalarda saklı olduğunu düşünüyorum. Fırsatlar ve büyük atılımlar burada gerçekleşecek.”