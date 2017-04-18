2020’nin iş dünyasında Top 10

KPMG, 4’üncü Sanayi Devrimi’nin 2020’de iş yerlerinde yaratacağı etkiyi araştırdı. Değişimin gücüyle bildiğimiz her şeyin tarih olacağı yakın gelecekte, şu anda zirvede bulunan mesleklerin üçte biri de değerini kaybedecek. Bu yılın Davos Ekonomik Forum toplantılarında vurgulandığı üzere, 2020’nin en çok talep gören meslekleri veri analistleri ve özellikli satış temsilcileri olacak.

Dünya 4’üncü Sanayi Devrimi’nin eşiğinde. Teknoloji, dahil olduğu her alanda hayatı değiştirmeye başladı. İş hayatında etkileri hissedilen değişim, meslekleri de dönüştürüyor. Bu yıl Davos Ekonomik Forumu’na damga vuran ‘iş hayatında değişim’i dünyanın dört yanından gelen uzmanlar, ekonomistler, iş dünyasının temsilcileri masaya yatırdı. KPMG de bu fikirler ışığında 2020’de talep edilecek iş gücü ve iş yerlerini analiz etti. KPMG’nin araştırmasından çıkan sonuca göre, günümüzde önem verilen mesleklerin üçte biri 2020 yılında değerini kaybedecek.

İş dünyası liderlerinin, 4’üncü Sanayi Devrimi’nin getirdiği değişime daha hızlı nasıl karşılık vereceğine odaklandığını vurgulayan KPMG, şu değerlendirmeyi yaptı:

İnsani gelişimin yeni bir fazıyla karşı karşıyayız. İhtiyaç duyulan iş gücü değişiyor. İş yerleri değişiyor ve meslekler evrim geçiriyor.

İşverenlerin bir çalışandan beklentileri sıralamasında bugün 10’uncu sırada bulunan yaratıcılık, 2020’de 3’üncülüğe yükselecek.

Eleştirel düşünce yeteneği günümüzde 4’üncü sıradayken 2020’de 2’nciliğe yerleşecek.

2020’nin iş dünyasında çalışanlardan en çok beklenen özellik ise karışık problemleri çözme yeteneği olacak.

2020’nin ‘Top 10’ işveren beklentileri arasına duygusal zekanın da girmesi bekleniyor.

Aktif dinleme ve deneyim gibi bazı özelliklerin ise listeden çıkacak.

Mühendisliğin yıldızı parlayacak. Mimarlık, mühendislik, bilişim teknolojileri ve matematik alanlarında yoğun iş gücüne ihtiyaç duyulacak. Bu da kaynakların verimli kullanıldığı, sürdürülebilir, 3D printing ve robot teknolojilerinin gelişimini sağlayacak.

Finans ve ticari sektör sabit kalacak.

İki meslek türü çok kritik olacak. Birincisi veri analistleri… Şirketler, bu sayede büyük veri kullanan yeni teknolojilere daha iyi uyum sağlayacağını düşünüyor. İkincisi ise değişimin getirdiği yeni müşterinin taleplerine cevap verebilecek özellikli satış temsilcileri…

Veri analistleri ve özellikli satış temsilcilerine talep artacak

KPMG analizinde akıllı makinelerin çalışanların yerini alacağından endişe edilse de değişimin yeni kapılar ve fırsatlar açağına dikkat çekildi. Analizde dikkat çeken başlıklar şöyle:

KPMG analizine göre 2020’de işe alınma kriterleri şu şekilde sıralanacak: