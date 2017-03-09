2023 hedefi, 1 milyar dolarlık oyun ihracatı

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, oyun sektöründe mobil dönüşümü gerçekleştiren firmaların kazançlı çıkacağını ve Türkiye’deki oyun şirketlerinin önümüzdeki 6 yıl içinde 5-6 tane başarılı oyun çıkartmaları halinde 2023’te 1 milyar dolarlık oyun ihracatının mümkün olabileceğini söyledi.

Asya’nın en hızlı büyüyen ve 4 bine yakın çalışanı bulunan Netmarble Games’in 2013 yılından bu yana Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesini Netmarble Turkey İstanbul ofisinden yöneten Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, Türkiye’deki oyun sektörünün bugünkü durumu ve gelecekteki hedefleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Mobil dönüşümü gerçekleştiren kazanıyor

Dünyada her geçen gün büyüyen PC, konsol ve mobil oyun pazarının 100 milyar doları bulduğunu; sadece mobil oyun pazarının büyüklüğünün dünya genelinde 37 milyar dolara ulaştığını söyleyen Barış Özistek, akıllı telefon ve tabletlerin satılmaya başlanmasından itibaren mobil dönüşümün de başladığını işaret etti.

“İnternet ve bilgisayar tabanlı olan her şeyin mobile dönüştüğünü gören ve buna göre yatırım yapanlar kazanmaya devam etti. Bu trendi göremeyen şirketler ise kârlı bir şirket olmaktan uzaklaştı. Netmarble bu dönüşümü ilk gören ve gereğini yapan şirketlerden arasında yer alarak dünyanın en büyük 10 oyun firmasından biri olmayı başardı. ABD, Çin ve Japonya’daki geniş oyuncu kitlelerini hedefleyen ve global çapta büyük rakiplerle mücadele eden Netmarble, gelirini 2015 yılına göre yüzde 36’nın üstünde artırarak, 2016’da 1,3 milyar dolara yakın gelir elde etti.

Son üç yılda tüm dünyadaki oyun pazarının büyümesine mobil oyunlar liderlik etti. 2016’da elde ettiğimiz başarılı sonuçlarda Seven Knights, Paramanya, Stone Age gibi oyunlarımızın dünya çapında elde ettiği başarının katkısı büyük. Lineage 2: Revolution ile birlikte de 2017’ye çok güçlü bir giriş yaptık. Ocak 2017 rakamlarına göre mobil oyun sektöründe Netmarble ilk üç firma arasında yer alıyor. Netmarble, önümüzdeki dönemde de küresel mobil oyun pazarına odaklanarak, lider olmayı hedefliyor.”

Ortadoğu’da lideriz, globalde yolumuz uzun

Türkiye’de çok başarılı oyun firmaları bulunduğunu belirten Barış Özistek, oyun pazarının yaklaşık 700 milyon doları bulduğunu, bunun 280 milyon dolarının mobil oyunlardan geldiğine dikkat çekerek, “Türkiye, oyun üretiminde Ortadoğu’da lider konumunda. Son 6 yılda oyun firmalarının sayısı ciddi miktarda arttı. 100’e yakın şirket bu alanda çalışıyor. Global anlamda başarı kazanmış şirketler var. Ancak ihracat rakamlarına ve ciroya baktığımızda globalde gitmemiz gereken daha çok yol var. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü, nüfusu ve kapasitesi ile kıyaslandığında sektör hâlâ çok küçük.” dedi.

Oyun sektörü fonlarla desteklenmeli

Türkiye’deki oyun sektörünün önündeki en büyük engelin maliyet problemleri olduğunu ve oyun geliştirmenin en riskli yatırımlardan biri olduğunu söyleyen Özistek, bir oyun geliştirmek için en az 1 milyon dolar harcamak gerektiğini, yüksek kaliteye sahip oyunların maliyetinin 20-30 milyon dolarları bulduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Burada devlet desteğine ihtiyaç var. 2023 bilişim ihracat hedefleri arasında desteklenmesi gereken kritik sektörlerden biri de oyun sektörü. Oyun ve animasyon gibi riskli alanlara yatırım yapacak bir fon oluşturulmalı ve devlet de bu fona katkıda bulunup fonu büyütmeli. Devletten beklentimiz karşılıksız hibe vermesi değil, fona ortak olarak yatırım kapasitesini büyütmesi. Böylece, örneğin 10 şirket yerine 20 şirkete yatırım yapılırsa ve bunlardan 5’i başarılı olursa, devlet de bundan para kazanabilir.”

2023’te 1 milyar dolarlık oyun ihracatı mümkün

Barış Özistek, Netmarble Türkiye olarak, MV Holding, Gedik Holding ve Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte oluşturdukları StartersHub ile benzer bir fonu işleve geçirerek, oyun programları açtıklarını, 7-8 girişime aynı anda yatırım yaptıklarını ifade ederek şunları ekledi:

“Oyun çok kolay ihraç edilebilir bir ürün, önemli olan oyunu dünyaya pazarlamak. Bu nedenle bir oyunun başarılı olması için yatırım ve pazarlama desteği şart. Türkiye’de önümüzdeki 6 yıl içinde 30 tane firma yüksek kaliteli oyun geliştirirse ve bunların 5-6 tanesi global çapta başarılı olursa, 2023’te 1 milyar dolarlık ihracat yapılabilir. Türkiye’de oyun pazarının önündeki engellerin kaldırılması, yatırım fonlarının oluşturulması ile bu hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum.”