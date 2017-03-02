2050’de dünyayı neler bekliyor?

Bu yıl sektördeki 20. yılını kutlayan küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Mobile World Congress 2017’de düzenlenen panel oturumunda Earth 2050 (Dünya 2050) adlı projenin hayata geçtiğini duyurdu.



Geleceğin beraberinde getireceği zorlukları daha iyi anlamak isteyen Kaspersky Lab, bunu yapabilmek için yakın gelecekte dünyanın nasıl bir yer olacağını anlamak istiyor. Örneğin, hayatlarımız tamamen dijital bir hale geldiğinde gizlilik konusunu nasıl ele alacağız? Eğer kullandıkları cihazlar implantasyon yoluyla insanların vücutlarına yerleştirilecek ve tüm verileri bulutta saklanacaksa verileri nasıl koruyacağız? Kaspersky Lab için daha da önemlisi: artık uç nokta diye bir şey söz konusu olmayacaksa, sektör, herhangi bir anda hangi cihazı kullandıklarına bakmaksızın müşterilerin içinde bulundukları durumlara göre adapte olabilen güvenlik çözümleri sunmaya doğru hızla ilerleyecek mi?

Kaspersky Lab Teknoloji Araştırmaları Bölümü Başkanı Andrey Lavrentyev, konuyla ilgili olarak şöyle dedi: “Earth 2050’de bulacağınız tüm tahminler sadece birkaç on yıl içerisinde gerçeğe dönüşebilir. Earth 2050 bizim için sadece bir yaratıcılık egzersizi değil. Kaspersky Lab uzmanları son 20 yıldır siber suça karşı mücadele ediyor ve bu süre zarfında tehditlerin nasıl geliştiğine şahit oldular. Sonuç olarak bilgilerini ve uzmanlılarını paylaşabiliyorlar ve birçok örnekte kullanıcıları gelecek teknolojilerin güvenliği konusuna daha dikkatlice bakmak konusunda teşvik ediyorlar. Sürücüsüz arabalar, akıllı altyapılar ve tıbbı verilerin dünya çapında doktorlar arasında anlık olarak paylaşılabilmesi gibi icatlar çok etkileyici olabilir fakat her biri siber suçluların kötüye kullanabileceği yepyeni fırsatları da beraberinde getiriyor.”

Şu anda Earth 2050 kapsamında dünya çapında 80 şehir için gelecek tahminleri bunuluyor. Kullanıcılar istedikleri şehri seçtiklerinde ilgili tahminler haritanın üst kısmında beliriyor. Portal, her biri alanlarında uzman kişilerin tahminlerini içeren, 2030, 2040 ve 2050 olmak üzere üç zaman kategorisine ayrılmış. Kullanıcılar, örneğin Ian Pearson’un veya birçok farklı Kaspersky Lab uzmanının gelecekte neler olacağına dair düşüncelerini inceleyebiliyor.

Proje sadece yazılı tahminlerle kısıtlı değil. Earth 2050 ayrıca Barselona ve Şangay gibi şehirler de dahil olmak üzere 12 adet VR (sanal gerçeklik) uyumlu panoramayı ve gelecekten çeşitli eserlerin illüstrasyonlarını da içeriyor. Kullanıcılar gelecekteki şehirlerin nasıl işleyeceğine dair 360º görüntüleri izleyebiliyor. Sokakta gördüğümüz her insanın dış görünümünü değiştirebilecek miyiz? Sürücüsüz arabalar büyük şehirlerde taksiciliğin geleceği mi? Uyurken reklamlar görecek miyiz? Bunlar, sitede karşılaşılabilecek sorulardan sadece birkaçı.

Özel geri bildirim formu ise kullanıcılara siteye kendi fikirlerini ekleme imkanı tanıyor. Gönderilen fikirler editörlerin eleğinden geçtikten sonra sitede yayınlanacak. Kullanıcılar halihazırda var olan tahminler üzerine tartışıp, kendi tahminlerini paylaşarak projeye katkıda bulunabiliyor. Uzmanlardan ve çeşitli kaynaklardan toplanan yeni içerikler de siteye sık sık eklenecek. Andrey Lavrentyev, ek olarak “Portala daha birçok isim eklenmesini umuyor ve kullanıcıları siteyi ziyaret ederek geleceğin nasıl olacağına dair en çılgın fikirlerini paylaşmaya davet ediyoruz.” dedi.

Geleceğe http://2050.earth adresinden siz de bir göz atabilirsiniz.