21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı 25 Şubat’ta başlıyor

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), bu yıl ikincisini düzenlediği 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor. Program bu yılüniversitelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfına devam eden MZV bursiyerlerinin yanı sıra Zorlu Grubu çalışanlarının çocuklarına da açık olacak.

Gençlerin, değişim ve dönüşümün her geçen gün daha da hızlandığı günümüz dünyasına hazır olmaları için sadece okulda verilen eğitimlerle yetinmemeleri, aynı zamanda yaşam becerileri ve adaptasyon yetkinliklerini de geliştirmeleri gerekiyor. Bu anlayış doğrultusunda, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nı geçen yıl hayata geçiren Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), gençlerin kariyerlerine başlamalarını kolaylaştıran bu eğitim programını geliştirmeye ve derinleştirmeye devam ediyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı için yaptığı işbirliklerini daha da geliştiren MZV, bu yılki programı Zorlu Grubu çalışanlarının çocuklarına da açıyor. 25 Şubat 2017 tarihinde başlayacak yeni dönem programı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut tarafından yürütülecek. Program boyunca eğitimler, MZV’nin İstanbul Levent’te bulunan merkezinde ve MEF Üniversitesi kampüsünde verilecek. Eğitime fiziki olarak katılma imkanı olmayanlar ise geçen yıl olduğu gibi www.mzv.org.tr web adresinden eğitimleri canlı olarak izleyebilecek.

İkinci eğitim yılına başlayan 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Necmi Kavuşturan; “MZV bu program ile bir yandan bursiyerlerine aldıkları bursun yanında profesyonel gelişim desteği verirken diğer yandan da onların kariyerlerine 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olarak başlamalarını sağlıyor. Bu program ile sadece kendi insan kaynağımıza yönelik bir yatırım yapmıyor aynı zamanda tüm iş dünyası için önemli bir sorun olan insan kaynağının gelişimine de destek vermek istiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda bu yıl eğitim programımızı tüm çalışanlarımızın çocuklarına açtık. İlerleyen yıllarda programımızı daha da geliştirip daha fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kapsamı ve içeriği ile Türkiye’de bir ilk

Kapsamı ve içeriği ile Türkiye’de bir ilk olan program, ders ortamında eğitim, online destek, bitirme projesi, yaz dönemi stajı, staj sonrası deneyim paylaşımı gibi uygulamaları ile fark yaratıyor. “Kariyer Planlama”, “Yetkinlikler”, “Excel ile Modelleme” ve “Girişimcilik” gibi ana başlıklarda gerçekleştirilen programda, yetkinliklerin geliştirilmesi için bireysel projeler ve grup projeleri gibi birçok uygulamaya da yer veriliyor.

Dijital uygulamalar ile fark yaratıyor

MZV web sitesi üzerinde oluşturulan bursiyer girişi ile öğrenciler eğitimlerin online bölümlerini gerçekleştirebilirken ödev paylaşımı yapma imkanına da sahip oluyor. Derslerden sonra ise konularla ilgili dijital doküman paylaşımının yanı sıra öğrenilen konuların tartışılacağı bir dijital öğrenme ortamı, iki ders arasında eğitmenin bir saatlik canlı video yayını ve ayrıca öğrencilerin iki ders arasında bireysel ve grup projeleri üzerinde çalışacakları bir ortam sunuluyor. Bitirme projeleri sonrasında yapılan değerlendirmelerle tespit edilen başarılı öğrencilere yaz dönemi boyunca staj olanağı da sunuluyor.

Gençler MZV Gençlik Zirvesi’nde buluşuyor

Eğitim programının en çok dikkat çeken parçalarından biri de bu yıl ikinci kez düzenlenecek MZV Gençlik Zirvesi olacak. Alanında başarıya ulaşmış kişilerin yaşam hikayelerini gençler ile buluşturacak etkinlik 19 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek. Geleceğe ve kariyere hazırlık, tasarım odaklı düşünme, özgüven ve hayal kurmanın gücünü anlatan farklı konularda birbirinden değerli konuşmacılar bilgi, deneyim ve tecrübe aktarımında bulunacak. Geçen yıl Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye MZV bursiyerlerinin yanı sıra birçok vakfın bursiyeri de katılmış ve aralarında Prof. Dr. Erhan Erkut, Prof. Dr. Yankı Yazgan, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Emin Çapa gibi kendi alanında uzman birçok ismin deneyimlerini dinleme fırsatı yakalamıştı.