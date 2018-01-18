3S Landing Pad büyüme aşamasındaki girişimleri Silikon Vadisi’ne taşıyor

StartersHub, farklı ülkelerden büyüme aşamasındaki girişimlerin altı ay boyunca Silikon Vadisi’nde çalışarak küresel pazara açılmalarını sağlayacak 3S Landing Pad’i duyurdu.

StartersHub, küresel ölçekli girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp iş birliğiyle hayata geçirilen 3S Landing Pad, dünyanın dört bir yanında iş yapan başarılı girişimleri altı ay boyunca Silikon Vadisi’nde ağırlayarak global pazara açılmalarını sağlıyor. Farklı ülkelerde, kendi pazarlarında gelir elde etmeye başlamış teknoloji startup’larının başvuru yapabildiği platform, başta Dijital Sağlık, Büyük Veri ve İş Analitikleri, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Nesnelerin İnterneti (IoT), Seyahat ve Lojistik, Finansal Teknolojiler (FinTech) olmak üzere geniş bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteren girişimlere destek oluyor.

3S Landing Pad’e seçilecek girişimlerin, global pazara açılma potansiyeline sahip bir ürün veya hizmet geliştirmiş olmaları ve mali açıdan ABD standartlarında iş yapabilir durumda bulunmaları gerekiyor. Bu nitelikleri karşılayarak başvurularını gerçekleştiren startup’lar arasından seçilen adaylar, Silikon Vadisi’ndeki ortak çalışma alanlarında işlerini ABD pazarı ve küresel pazarlar için ölçeklendirecekler. Bu tür programlarda Silikon Vadisi’nde çalışma süreleri genel olarak 2-3 hafta olarak belirlenirken, 3S Landing Pad girişimleri altı ay boyunca dünya startup ekosisteminin kalbinde çalışacak. Programa seçilen girişimler StartersHub’dan program esnasında 40 bin dolar finansal destek, programın sonunda da StartersHub ve ortaklarından 250 bin dolara kadar devam yatırımı ve Startupbootcamp aracılığıyla 250 bin dolar değerinde ayni katkı elde edecekler.

Silikon Vadisi’nde çalıştıkları süre boyunca ABD’nin en iyi mentorlarının gözetiminde işlerini geliştirecek ve gelirlerini artıracak olan girişimler, yoğun bir iş ve satış geliştirme deneyimi kazanacaklar. Altı ay boyunca yatırımcılarla pek çok kez bir araya gelme fırsatı bulacak olan startup’lar, bu sayede iş modellerini ABD’nin en büyük girişim sermayelerine doğrudan anlatma ve yatırım alma fırsatı yakalayacak. Silikon Vadisi ve ABD pazarında hızlı büyüme için gerekli geliştirme araçlarını kurumsal iş ortaklarıyla birlikte hazırlama imkanı bulan girişimler, daha sonra bu işi mevcut pazarlarında geliştirebilecek.

Parlak girişimler altı ay boyunca startup dünyasının zirvesinde çalışacak

Küresel ölçekli girişimlerin 20 Nisan 2018’e kadar başvuru yapabildikleri 3S Landing Pad için seçmeler 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. İlgilenen girişimler 3slandingpad.org sitesinden başvuru yapabilirler.

ABD pazarına erişim hakkı kazanan girişimciler, altı ay boyunca San Francisco’da 3S Landing Pad desteğiyle ABD pazarına uygun şekilde işini ölçeklendirme ve girişim sermayeleriyle (VC) tanışma imkanı bulan startup’lar, Ekim 2018’de düzenlenecek tanıtım günlerinde iş modellerini, ürün ve hizmetlerini ABD’nin en büyük şirketlerine birinci ağızdan anlatabilecekler.

StartersHub Global Managing Director’ı Çiğdem Toraman, “Üç yıldır gerçekleştirdiğimiz Startupbootcamp programları boyunca binlerce girişimin kurucusuyla tanışma fırsatı bulduk ve özellikle küreselleşme aşamasında sürekli desteğe ihtiyaç duyduklarını gözlemledik. Bu şirketlerin büyümek için gerekli tüm donanıma sahip olmalarını sağlamamız gerekiyor. Öte yandan, ABD’ye ve özellikle San Francisco’ya taşınan girişimlerin çok daha hızlı büyüdüğünü, daha yüksek değerlemelere çok hızlı ulaştığını ve daha fazla yatırımcıdan ek fonlama aldığını gözlemledik. StartersHub olarak bu nedenle Startupbootcamp ve Starcamp ile güçlerimizi birleştirerek Scale San Francisco programını başlattık. 3S Landing Pad olarak adlandırdığımız bu iş ortaklığı, dünyanın dört bir yanında gelir elde etmeye başlamış ve gelecek vadeden teknoloji girişimlerini destekleyecek” dedi.

Startupbootcamp Global Yöneticisi Andy Shannon, “Gerçekleştirdiğimiz uluslararası programlardan başarıyla mezun ettiğimiz, ABD pazarını hedefleyen 600’ün üzerinde girişimin işlerini büyütmesine ve yatırım almasına tanık olduk. Başka hiçbir startup ekosistemi, girişimlere Bay Area kadar yüksek bir global görünürlük sağlamıyor. Olağanüstü sektörel iş ortakları ve işlerini bir sonraki adıma taşımaya hazır durumdaki böylesine kalabalık bir girişim topluluğu sayesinde ikinci Scale programını San Francisco’da başlatmak Startupbootcamp için oldukça kolay bir karar oldu” dedi.

Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi Yöneticisi Aydın Bırık, “Teknoloji girişimleri için, doğru zamanda doğru yerde konumlanmak girişimcilik yolculuklarının başında çok büyük farklar yaratıyor. Bugünün teknoloji dünyasında uzaktan çalışma artık çok yaygın olsa da bir şey hiç değişmedi; Yatırım anlaşmalarının hemen hemen hepsi halen yüz yüze yapılıyor. İşte bu engelleri aşmak için Türkiye’de girişimcilik konusunda en tecrübeli beş Üniversite’nin bir araya gelerek kurduğu Starcamp, sınırlar arası fonlama ve yeni pazar geliştime konusunda dünyanın en iyi kurum ve mentorlarını kendi ağında barındırıyor. İşini ABD pazarına açmak isteyen girişimcilere Silikon Vadisi’ndeki fonlama ve mentorluk fırsatlarına zahmetsiz doğrudan erişim imkanına sahip oluyor. Startupbootcamp ve StartersHub ile girişimleri, dünyanın en büyük yüksek teknoloji endüstrisi ekosistemine taşıma hedefi doğrultusunda iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz” dedi.