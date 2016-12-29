4 kişilik ailenin yıllık haberleşme gideri ne kadar?

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde 2016 yılında bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin yaklaşık 237 TL olduğunu açıkladı.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği olan, her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 237 TL harcadığı belirlendi.

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu”na göre sabit telefona aylık ortalama 24,2 TL ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 26,7 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 42,6 TL* ödeniyor. Bu giderlerin hepsine %18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon için %25, sabit telefon için %15 ve İnternet bağlantısı için %5 Özel İletişim Vergisini de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen 63,6 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan dört kişilik bir ailenin ortalama haberleşme gideri ayda ortalama 237 TL’ye, yılda ise yaklaşık 2844 TL’ye ulaşıyor. Geçtiğimiz yılın rakamlarıyla karşılaştırıldığında 2015 yılında 2695 TL olan bir ailenin yıllık haberleşme giderinin %5,56 arttığı da ortaya çıkmış oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Günlük hayatta bireyin en önemli özgürlüklerinden biri haberleşmedir. Hatta geçtiğimiz dönemde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sırasında haberleşmenin ne denli kritik bir konumda olduğunu da toplum olarak net biçimde görmüş olduk… Öte yandan, internet hızlarının artması, katma değerli hizmetlerin çoğalması ve akıllı telefonların daha da gelişmesi sektörün büyümesini ve insan yaşamındaki kaliteyi de artırıyor. Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan haberleşme hizmetleri, maalesef yüksek vergi politakaları da eklenince aile bütçelerini zorluyor. 2017 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin arttırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.”dedi.