4 şehirde 20 bin oyun severi ZULA sevgisi buluşturdu

Türkiye’nin en sevilen oyunu ZULA’nın on binlerce hayranı, “ZULA Roadshow” organizasyonunda buluştu. Adana, Antalya ve Ankara turnuvalarının ardından son olarak Forum İstanbul AVM’de düzenlenen “ZULA Roadshow” etkinliğine toplamda 20 bin oyun sever katıldı.

“ZULA Roadshow”un İstanbul ayağında binlerce hediye dağıtılırken, ünlü Youtuber’lar Duygu Köseoğlu ve Gereksiz Oda etkinlikte ZULA tişörtlerini imzaladı. “ZULA Roadshow”, Pepsi’nin ana sponsorluğunda Defacto, Philips TV, İninal ve cekmecede.com’un desteğiyle yapıldı. MSI, Nvidia ve Logitech markaları ise hediye ürünleri ile resmi tedarikçi olarak organizasyonda yerini aldı.

Türkiye’deki ilk yerli yapım MMOFPS (Massive Multiplayer Online First Person Shooter) oyun olan ZULA’nın, ödüllü bireysel turnuva olarak düzenlediği “ZULA Roadshow” organizasyonu 23-24 Aralık’ta Forum İstanbul AVM’de yapılan etkinlikle sona erdi. Kasım ayının ilk hafta sonunda Adana’dan başlayan, ardından Antalya, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen “ZULA Roadshow”a toplamda 20 bin oyun sever katıldı.

Ünlü Youtuber’lar Duygu Köseoğlu ve Gereksiz Oda ZULA tişörtlerini imzaladı

“ZULA Roadshow”un İstanbul ayağında 4 binden fazla katılımcı en iyi oyuncular arasına girmek için mücadele etti. Oyunculara toplam 3 bin 500 ödül dağıtıldı. Turnuvanın yanı sıra ünlü Youtuber’lar Duygu Köseoğlu ve Gereksiz Oda etkinliğe katılarak hayranlarıyla buluştu. Katılımcılardan büyük ilgi gören Duygu Köseoğlu ve Gereksiz Oda, Defacto mağazasında satışa sunulan ZULA tişörtlerini imzaladılar.

Dört farklı şehirde, dört farklı hafta sonunda yapılan “ZULA Roadshow”, dijital oyun pazarının son dönemde en çok dikkat çeken organizasyonu oldu.