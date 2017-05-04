5 adımda kendi network’ünüzü oluşturun

En tecrübeli profesyoneller bile “network” oluşturmayı göz korkutucu buluyor. Bir kişiye yaklaşmak ve konuşmaktan korkmak pek çok insanın geri adım atmasına neden oluyor. İnsan kaynakları ve danışmanlık şirketi Randstad’ın açıklamalarına göre,“network” oluşturmak ve sahip olunan tüm ağları etkin bir şekilde kullanmak doğru hazırlanmayla mümkün.
Etkinliklerde, toplantılarda ve çeşitli iş organizasyonlarında sahip olunan bağlantıların kullanılması veya katılım sağlanan etkinliklerde “network” oluşturulması günümüz iş yaşamında büyük önem taşıyor. “Network oluşturmak kariyer beklentilerinizi geliştirmenize, güven artışı yaşamanıza ve çalıştığınız sektörü daha iyi anlamanıza yardımcı olur. “Networking”de başarılı olmak için daima kendine güvenen, dışa dönük biri olmak zorunda değilsiniz. Hazır olmanız yeterli” şeklinde konuşan Randstad Türkiye ve Yunanistan Yönetici Direktörü Leigh Ostergard, bu hazırlıkta izlenmesi gereken 5 adımı sıraladı.
Başarılı bir iş ağı oluşturmak ve korumak için Randstad’dan 5 öneri
- 1.Önceden planlayın: Kendinizi tanıtmanın kısa ve gayrı resmi bir yolunu prova edin. Şirketinizdeki mevcut rolünüzü açıkça ve kısaca tanımlamak için kendinizi 45 saniyeyle sınırlayın.
- 2.Tanıdığınız kişilerle başlayın: Çalıştığınız sektörde ve kendi alanınızda iletişim kurabileceğiniz arkadaşlarınıza, aynı üniversitede okuduğunuz kişilere ve eski meslektaşlarınıza yaklaşın. Bu şekilde yeni kişilerle tanışabilir, ortak arkadaşlarınız tarafından tanıtılmanın rahatlığını yaşarsınız.
- 3.Kişisel gündeminizi arka plana alın: Unutmayın ki başarılı iş profesyonelleri genellikle kendi tecrübeleri ve isteklerini paylaşmadan önce, genel gündemle ilgili tavsiyelerde bulunuyorlar.
- 4.Herkesi cezbetmeye çalışmayın: Bir etkinlikte veya toplantıda odada bulunan herkesi cezbetmeye çalışmayın. Bunun yerine birkaç önemli ve etkili kişiyle uyum kurmaya odaklanın ve uzun sohbetleri kıvılcımlamak için özenli sorular sorun.
- 5.İş ağlarınızı koruyun: Bir organizasyondan yeni kontaklarla ayrılmayı başardıysanız, 1-2 gün sonra e-posta veya Linkedin bağlantı isteğiyle onlarla irtibatta kalın.