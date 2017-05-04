5 adımda kendi network’ünüzü oluşturun

En tecrübeli profesyoneller bile “network” oluşturmayı göz korkutucu buluyor. Bir kişiye yaklaşmak ve konuşmaktan korkmak pek çok insanın geri adım atmasına neden oluyor. İnsan kaynakları ve danışmanlık şirketi Randstad’ın açıklamalarına göre,“network” oluşturmak ve sahip olunan tüm ağları etkin bir şekilde kullanmak doğru hazırlanmayla mümkün.

Etkinliklerde, toplantılarda ve çeşitli iş organizasyonlarında sahip olunan bağlantıların kullanılması veya katılım sağlanan etkinliklerde “network” oluşturulması günümüz iş yaşamında büyük önem taşıyor. “Network oluşturmak kariyer beklentilerinizi geliştirmenize, güven artışı yaşamanıza ve çalıştığınız sektörü daha iyi anlamanıza yardımcı olur. “Networking”de başarılı olmak için daima kendine güvenen, dışa dönük biri olmak zorunda değilsiniz. Hazır olmanız yeterli” şeklinde konuşan Randstad Türkiye ve Yunanistan Yönetici Direktörü Leigh Ostergard, bu hazırlıkta izlenmesi gereken 5 adımı sıraladı.

Başarılı bir iş ağı oluşturmak ve korumak için Randstad’dan 5 öneri