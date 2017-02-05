5 yıl içinde Türk oyun şirketlerini satın almak isteyen yabancılar olacak

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek ile Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Gaming İstanbul Fuarı kapsamında düzenlenen seminerlere katılarak oyun sektöründe pazarlama stratejileri ve yatırım, satın alma gibi konuları değerlendirdi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşen dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul (GİST) kapsamında oyun sektöründe yer almak isteyenler için bir dizi seminer düzenlendi. Netmarble yöneticileri, seminerlere konuşmacı olarak katılarak dinleyicileri oyun sektörü hakkında bilgilendirdi.

Türk oyuncular da oyun içinde para harcıyor

Moderatörlüğünü The Licence Co., Yönetici Ortağı Tansu Kendirli’nin yaptığı “Monetizasyon (Parasallaşma)” konulu oturumda Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz oyun sektöründe oyunculara satış modelleri ve pazarlama stratejileri üzerine bilgiler verdi. Aras Şenyüz Asya bölgesinde oyun oynayan kişilerin profillerinin çok daha bilgi sahibi ve bilinçli olduğuna dikkat çekerek, bir oyuncunun oynamaya başladığı ilk iki gün içinde oyun içinde satın alma yapıyorsa sürekli bir şekilde harcama yapmaya devam ettiğini söyledi.

2017’de de Netmarble şirket satın alacak

Şenyüz, dünya genelinde bir oyunu oynayan oyuncuların yüzde 15’i oyun içinde alışveriş yaptığını belirterek, “Türkiye’de bu rakam yüzde 5 ile 10 arasında değişiyor. Aslında Türk oyuncuları da dünyadaki oyuncular seviyesinde satın alma yaptığını söyleyebiliriz. Bu trend ülkemizde mobil oyunların büyümesiyle hızla artıyor” dedi. Oyun içinde satın almalarla gelir modeli yaratmanın global oyun şirketleri için ise önemli bir know-how olduğunu sözlerine ekleyen Aras Şenyüz, farklı ülke pazarlarında bu bilgiye ve tecrübeye sahip olmak isteyen şirketlerin para kazandıran oyunları satın almayı tercih ettiğini anlatarak, “Örneğin Netmarble dünyanın en başarılı oyun stüdyolarından biri olan KABAM’ı satın aldı. 2017 yılında hem Netmarble tarafında hem de farklı oyun şirketlerinin başarılı oyun şirketlerini ve stüdyolarını satın alacağını düşünüyorum” diye konuştu.

5 yıl içinde yeni satın almalar olacak

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek’in moderatörlüğünü yaptığı “Oyun Endüstrisinde Yatırım, Birleşme ve Satın Almalar” başlıklı oturuma Boğaziçi Yatırım Kurucusu Burak Balık ve 3 Seas Capital Partners Ortağı Tarık Şarlıgil katıldı. Türkiye hem internet hem de oyun sektöründe şirket kurmak isteyen çok fazla ve istekli girişimcinin olduğunu, potansiyeli yüksek girişimlerin belli bir aşamaya geldiklerinde hızlı büyüme ve karlılık yakaladıktan sonra şeffaf şirket haline gelerek önemli yatırımlar almalarının ve global ölçekte başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Tarık Şarlıgil ise Netmarble’ın Joygame’i satın alma sürecinde danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizden yeni Joygame gibi başarılı olacak şirketler çıkacağına eminim. Çok yakın zamanda bu tür satın alma haberleri duyacağımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz

Burak Balık ise Türkiye’nin son dönemde geçirdiği çalkantılı dönemlere yatırımcının alışkın olması gerektiğine vurgu yaparak, “Türkiye stabil bir Pazar değil, bunu biliyoruz. Peki bu Pazar böyle diye yatırım yapmayacak mıyız? Elbette yatırım yapmaya her zaman devam edeceğiz. Belki daha az yapacağız ama mutlaka devam edeceğiz, işlerimizi geliştirmek için çaba harcayacağız” dedi.