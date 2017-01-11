500 İstanbul’dan 2017’nin ilk yatırımı Peoplise’a

San Francisco merkezli 500 Startups bünyesinde bulunan 500 İstanbul, kurumların işe alım süreçlerinde oyun değiştiren atılımlarıyla öne çıkan Peoplise girişimine yatırım yaptı. Peoplise, bu yatırım ile başta İngiltere ve ABD pazarları olmak üzere küresel açılımını hızlandırmayı planlıyor.

500 İstanbul, 2017 yılına hızlı bir giriş yaptı ve işe alım süreçlerinde oyun değiştiren atılımlarıyla öne çıkan Peoplise girişimine yatırım yaptı. Peoplise, insan kaynakları için inovatif teknolojik çözümlerle, kurumların halihazırdaki işe alım süreçlerini iyileştirerek daha etkin bir aday deneyimi yaratıyor. Sosyal medyadan uygun adayları çekip, hızlı ve verimli şekilde değerlendirdikten sonra, seçilenleri tutundurmayı sağlayan çözümleri aylık servis aboneliği şeklinde sunuyor.

Kurumlar optimizasyonla tasarruf ederken, sosyal medya, analitik ve video teknolojileri ile işe alım süreçlerini 10 kat hızlandırıyorlar. Bugüne kadar 500 binin üzerinde adayın değerlendirildiği Peoplise platformu, aralarında global devlerin de bulunduğu 50’den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor.

ODTÜ TeknoJUMP ve Go-Global hızlandırma programları ile TÜBİTAK’ın da desteklemiş olduğu Peoplise, ilk yatırımını 2016 Haziran ayında Revo Capital’dan almış ve Londra ofisini hayata geçirmişti. Peoplise, 500 Startups ağı ve Londra operasyonları ile Avrupa ve takiben ABD pazarlarında etkin olmayı hedefliyor.