Türkiye’de internet yasaklanıyor mu?

Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya ve haber kanallarına iki gündür erişimin durdurulması, internet yasaklanıyor mu sorusunu gündeme getirdi.

İki Türk askerinin İŞİD teröristlerince yakıldığını gösteren videonun yayılmasının ardından Türkiye’de iki gündür Twitter ve haber sitelerine kısıtlama getirildi. Daha önce de birçok kez yapılan kısıtlamanın bu kez uzun sürmesi, internete genel bir kısıtlama geleceği şeklinde yorumlandı. Kimi şirketlerde yönetim izni olmadan bazı resmi siteler ve banka sitelerinin dışında internete erişilemiyor. Türkiye genelinde de bu uygulama mı yapılacak?

İnternet yasaklayan ülkeler

Basın özgürlüğünü savunan bir oluşum olan Sınır Tanımayan Gazeteciler organizasyonu internete yaptırım uygulayan ülkeleri, internete düşman olan ülkeler ve interneti gözetim altında tutan ülkeler olarak sınıflandırıyor. İnternete düşman olan ülkelerde sıkı yaptırımlar uygulanıyor ve tüm internet erişimi iktidar kontrolünde gerçekleşiyor. Türkiye bu listede interneti gözetim altında tutan ülkeler arasında bulunuyor. İşte o ülkeler:

Kuzey Kore : Kuzey Kore’de tüm internet siteleri hükemetin kontrolü altındadır. İnternetin %96’lık bölümüne ülkeden erişim tamamen yasaktır.

Burma : Burma’da e-postalar filtrelenmektedir ve hükümetin izin vermediği sitelere girmek tamamen yasaktır.

Küba : İnternet erişimi ise sadece hükümetin kontrolündeki “İnternet Erişim Merkezleri” aracılığıyla yapılır.

Suudi Arabistan : Yarım milyon civarında internet sitesinin engellendiği bu ülkede, en büyük site kapatma sebebi islami değerlerle ilgilidir.

İran : Bu ülkede blog yazarlarının kendi bilgilerini Sanat ve Kültür Bakanlığı’na kayıt etmesi gerekir. İnternet üzerinde muhalefet edecek herhangi bir paylaşımda bulunanlara ağır yaptırımlar uygulanmaktadır.

Çin: Dünyadaki en sert internet sansürü uygulayan ülkelerden birisidir. Hükümet aramaları filtreler, siteleri engeller ve “sakıncalı” içerikleri ise siler.

Suriye : İnternet kafeler tüm müşterilere kimlik sormalıdır ve internette rejime muhalif duruşta bulunanlara yaptırım uygulanır.

Tunus : Tunus’taki tüm internet sağlayıcıları, tüm blogger’ların IP adreslerini ve kişisel bilgilerini hükümete bildirmelidir. Tüm trafik ise merkezi ağ aracılığıyla sağlanır. Hükümet tüm içeriği filtreler ve e-posta’ları izler.

Vietnam : İktidar, Yahoo, Google ve Microsoft’tan ziyaretçilerinin verilerini talep eder. Hükümeti eleştiren, demokrasi, insan hakları ve din özgürlüğünü savunan siteler yasaklıdır.

Türkmenistan : Ülkedeki tek internet sağlayıcısı hükümettir. Hükümet, birçok siteye erişimi engellemiştir ve Gmail, Yahoo ve Hotmail’deki tüm yazışmaları izleyebilir.