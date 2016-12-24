Doğa taklidi buluşlar

6 Örümcek ağı yarabandı

Örümcek ağı doğanın en güçlü malzemelerinden biri olarak biliniyor. İpek hem gergin hem de hafif. Hem yapışkan hem değil. Daha doğrusu av için yapışkan ama sahibi için değil! Bilim adamları bu özelliği taklit eden bir tıbbi ürün oluşturdu: alttaki dokuya zarar vermeden yaradan soyulabilen esnek bir bant. Yapışkan malzeme, özellikle yeni doğanların ve yaşlıların hassas cildinde kullanmak için uygun.