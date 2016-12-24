Doğa taklidi buluşlar

Doğa taklidi anlamına gelen ve bilimin önemli ilham kaynağı olan biyomimikri, teknolojinin gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Kuşlar, böcekler, memeliler, aklınıza ne geliyorsa doğayı taklit ediyoruz! İşte doğadan esinlenilen bazı buluşlar.
1Köpekbalığı kumaşı
Köpekbalıkları, derinlerin sadık yırtıcıları… ABD Deniz Kuvvetleri köpekbalıklarından önemli şeyler öğrendi. Köpekbalığı cildi, küçük dişlere benzeyen ve dentin adı verilen çıkıntılardan oluşur. Bu, yüzme esnasında küçük girdaplar oluşturarak sürtünmeyi azaltmaya yarar. Köpekbalığı cildi aynı zamanda biyolojik kirlenme adı verilen olayı da engeller. Yüzeyinde biyolojik kirlenmeye neden olan unsurları tutmaz. Bu bilgilerden yola çıkan Almanya’daki araştırmacılar, elastik silikondan yapılmış sentetik bir köpekbalığı cildi geliştirdiler. Bu yüzey aynı köpekbalığı cildi gibi sürtünmeyi azaltıyor. Aynı zamanda testlerde biyolojik kirlenmeyi %67 oranında azalttı. Mayoların bu malzemeden yapılmaması için hiçbir neden yok.
2Solucandan cerrahi zımba
Bağırsaklara yerleşerek ilginç bir şekilde tutunan bir tür parazit solucan… Kafasını doku içine sokuyor, ayak kısmından aldığı su sayesinde doku içindeki kafasını şişiriyor. Bilim adamları bu tutunma şeklinin cerrahi dikiş yöntemine alternatif sağlamlıkta olduğunu keşfetti. Cerrahi zımbaya ışık tutan bir parazit oldu!
3Kelebek kanadı LCD
E-okuyucular için renkli görüntüler geliştiren araştırmacılar, ilginç bir kaynaktan esinleniyor: kelebek kanatları. Qualcomm MEMS Technologies, kelebek kanatlarının parlak ışığa karşı tepkisinden esinlenerek ilk tam renkli, video dostu e-okuyucu prototipi oluşturdu. Mirasol olarak bilinen ekran, LCD monitörlerin yaptığı gibi ekranın arkasından ışık iletmek yerine ışığı yansıtarak çalışıyor. Yeni ekran tipi, parlak güneş ışığında okunabiliyor ve daha uzun pil ömrüne sahip.
4Çöl böceği taklidi
Susuz böcek, havadaki nemi sırtında damlacıklar halinde yoğunlaştırarak su toplar. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden araştırmacılar, böceğin sırtını taklit eden cam ve plastikten yapılmış bir malzeme geliştirdiler. Bu materyal, su veya diğer sıvıları toplamak, çip üzerinde deney yapmak veya soğutma cihazları yapmak için kullanılıyor. ABD askeri yetkilileri, malzemenin toksik döküntüleri temizlemek için de yararlı olabileceğini düşünüyor.
5Gecko yapışkanı
Gecko’lar, duvarlar ve tavanlar boyunca yürüyebilir, çünkü ayakları küçük lif kümelerinden oluşan garip bir yapışkan sistemine sahip. İnsan saçlarından daha ince olan bu lifler sayesinde Gecko duvara nasıl yapışıyorsa aynı sistemi taklit eden bir yapışkan geliştirildi. Milyonlarca plastik elyaftan yapılmış yapışkan, yaklaşık bir kilo ağırlığı destekleyebiliyor ve malzeme kullanımıyla daha da güçleniyor. Olası uygulamalar, tırmanma ekipmanı ve tıbbi cihazları içeriyor.
6Örümcek ağı yarabandı
Örümcek ağı doğanın en güçlü malzemelerinden biri olarak biliniyor. İpek hem gergin hem de hafif. Hem yapışkan hem değil. Daha doğrusu av için yapışkan ama sahibi için değil! Bilim adamları bu özelliği taklit eden bir tıbbi ürün oluşturdu: alttaki dokuya zarar vermeden yaradan soyulabilen esnek bir bant. Yapışkan malzeme, özellikle yeni doğanların ve yaşlıların hassas cildinde kullanmak için uygun.