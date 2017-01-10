Şifrelerinizi güvenle saklamanızın yolları

İnternet kullanıcıları, online dünyada kendilerini korumak adına parolaları nasıl etkin bir biçimde kullanacaklarını hâlâ bilmiyor. Kaspersky Lab’ın bir araştırması, insanların kötü şifreler seçerek ve çok ciddi sonuçlara neden olabilecek basit şifre hataları yaparak çevrimiçi güvenliklerini riske attığını gösteriyor.



Araştırma, çok sayıda internet kullanıcısını riske atan üç ortak şifre hatasını ortaya çıkarıyor: (1) İnsanlar birden fazla hesap için aynı şifreyi kullanıyor; yani bir şifre sızdırıldıysa birkaç hesap birden kırılıyor. (2) İnsanlar, kırılması kolay ve zayıf şifreleri kullanıyorlar. (3) İnsanlar, şifrelerini güvenli bir şekilde saklamayarak bir şifre sahibi olmanın gerektirdiği en temel şeyi yapmıyorlar.

Kaspersky Lab Tüketici İşleri Başkanı Andrei Mochola, “Bugün çevrimiçi olarak sakladığımız özel ve hassas bilgilerin miktarını göz önüne alınca, insanların kendilerini korumak için şifre kullanımına daha fazla özen göstermesi gerektiğini görüyoruz. Bu bariz bir gerçek gibi gelebilir fakat birçoğumuz basit şifre yönetimi hataları yapma tuzağına düştüğümüzün farkında bile değiliz. Bu hatalar açık bir ifadeyle e-postaları, banka hesaplarını, kişisel dosyaları ve daha fazlasını savunmasız bırakmak anlamına geliyor.” diyor.

Araştırma, çok sayıda insanın (neredeyse beşte birinin – %18) hesap hırsızlığı girişimiyle yüz yüze geldiğini, ancak pek azının etkili şifre seçerek şifre güvenliğini sağladığını gösteriyor. Örneğin, internet kullanıcılarının sadece üçte biri (%30) farklı çevrimiçi hesaplar için yeni şifreler oluşturuyor ve endişe verici bir biçimde her 10 kişiden biri ise bütün hesapları için aynı şifreyi kullanıyor. Bir şifrenin sızdırılması durumunda, bu kişilerin bütün hesaplarını saldırıya maruz kalma ve sömürülme riskine atılmış oluyor.

İnsanlar ayrıca, onları saldırılardan ve dolandırıcılıktan koruyacak kadar güçlü şifreler oluşturmuyorlar. Sadece yarısı (%47) şifrelerinde büyük ve küçük harf kombinasyonu kullanıyor ve üçte ikisi (%64) harf ve rakam karışımı kullanıyor. Bu, çevrimiçi bankacılık (%51), e-posta (%39) ve online alışveriş hesaplarının (%37) güçlü parolalara ihtiyaç olacağını düşünmelerine rağmen böyle.

Araştırma, insanların şifrelerini başkalarıyla paylaşarak ve onları hatırlamak için güvensiz yöntemler kullanarak özensiz davrandıklarını da gösteriyor. Neredeyse üçte biri (%28) yakın bir aile üyesiyle, onda biri de (%11) arkadaşlarıyla şifrelerini paylaşıyor ve böylece şifrelerin istemeden de olsa sızdırılmasına olanak sağlıyor. Beş kişiden biri de (%22), hatırlamalarına yardımcı olması için şifrelerini bir not defterine yazdıklarını belirtiyor.

Mochola sözlerine şöyle devam ediyor: “Çevrimiçi şifreler söz konusu olduğunda insanlar hala basit hatalar yapıyor. En iyi şifreler sözlükte bulunamayanlardır. Büyük ve küçük harfler, sayılar ve noktalama işaretleriyle oldukça uzundurlar. Bununla birlikte, bugün çok fazla çevrimiçi hesaba sahip olan insanların her şey için güvenli birer şifre hatırlaması kolay değil. Bu noktada, bir şifre yönetimi çözümü kullanmak, güçlü parolalar üretmeye ve hatırlamaya yardımcı olarak hesapların hacklenmesi riskini en aza indirebilir.”

Kullanıcıların sadece bir ana şifre hatırlamasını yeterli kılan Kaspersky Password Manager uygulaması, tüm parolaları, adresleri ve kredi kartı bilgilerini güvenli bir şekilde saklıyor ve tüm cihazlarla senkronize ediyor.

Kaspersky Password Manager hakkında daha fazla bilgi için şirketin websitesini ziyaret edebilirsiniz.