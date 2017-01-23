Markalar Twitter’a yüklendi

Ekonomik durgunluk, reklam gelirlerini kısan markaları ücretsiz bir platforma ağırlık vermeye yönlendirdi: Twitter!

Her ekonomik krizin ilk belirtileri arasında yer alan reklam bütçelerindeki değişiklik yine kendini göstermeye başladı. Markalara ücretsiz tanıtım ve reklam olanağı sağlayan sosyal medya platformlarında kurumsal paylaşımlar artmaya başladı.

Özellikle Twitter, yeni yılla birlikte medya kuruluşları ve önde gelen markaların yoğun paylaşımlarına sahne oluyor. Twitter kullanıcılarının da dikkatinden kaçmayan bu durum, Twitter tarafından da “Markalar yeni yılda paylaşımlarını hızlandırdı” başlığıyla duyuruldu.

Benzeri bir durum, Facebook ve Instagram gibi sosyal paylaşım platformlarında da gözleniyor. Kurumsal hesapların paylaşımları artarken “Sponsorlu” koduyla ekranlara düşen reklam paylaşımları da firmalar için çok daha ucuza geliyor.