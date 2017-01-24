Boğaziçi’nden tarih, toplum ve edebiyat eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nin Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle düzenlediği “Türkiye’nin 150 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat” eğitim programının 2017 İlkbahar dönemi 13 Şubat’ta başlıyor.

Öğretim kadrosunu Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin oluşturduğu programda dokuz hafta boyunca Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümler incelenecek. Programa tarih ve edebiyata ilgi duyan herkes katılabiliyor.

Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacağı; bir yandan da bu süreçte edebiyat birikiminin öne çıkan eserlerinin, edebi süreçlerin dönüm noktalarının tematik ve biçimsel arayışlarla birlikte inceleneceği “Türkiye’nin 150 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat” eğitim programının ikinci dönemi 13 Şubat’ta başlıyor.

19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze Türkiye’nin içinden geçtiği tarihsel süreçler ve toplumsal dönüşümlerle yoğun etkileşimini sürdüren Türk edebiyatının irdeleneceği program kapsamında İmparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinin izleri ve buna koşut olarak yaşanan modernlik deneyiminin bireysel ve toplumsal kimlik inşasındaki rolü edebiyat metinlerinde ele alınacak.

Program 13 Şubat’ta başlayarak dokuz hafta sürecek ve 10 Nisan’da sona erecek. Edebiyat ve tarihe ilgili duyan herkesin katılımına açık olan programın katılım koşullarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Kayıt ve Detaylı Bilgi: BÜYEM – 0212 257 31 27-28

http://nazimhikmetmerkezi.com/turkiyenin-150-yili-2017-ilkbahar/

Öğretim Kadrosu: