Bisiklette tarihe geçecek teknolojik doping itirafı

Macar bisikletçi Istvan Varjas ABD’nin CBS kanalına yaptığı açıklamayla bisiklet tarihine geçen bir skandala imza attı. Varjas, Tour De France yarışlarında gizli bir “elektrikli motor” kullandığını itiraf etti.

Ünlü bisikletçi ve mühendis Istvan Varjas, 1998 yılındaki Tour de France’da bisikletin aynakol olrak tabir edilen pedal aksamına sığabilen küçük bir motor yaparak kullandığını, bisiklete monte ettiğini bu küçük motorla daha az efor sarf ettiğini itiraf etti. Bu minyatür motoru bir çok yarışta kullandığını söyleyen Varjas, bu motorun tüm haklarını adını gizli tuttuğu bir kişiye 10 yıl açıklamaması koşuluyla 2 milyon dolara sattığını da açıkladı.