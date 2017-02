Samsung tablet dünyasına yeni bir soluk getiriyor

Samsung Electronics’in yeni tabletleri Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book, gelişmiş bir mobil eğlence deneyimi ve üretkenlik sunarken sınıfının en iyisi Galaxy teknolojisi geleneğini sürdürüyor. Samsung’un efsane kalem üreticisi Staedtler ile birlikte tasarladığı retro görünümlü özel S Pen’in kullanıcıların gönlünde taht kuracak tasarımı, teknolojinin gündelik hayatın vazgeçilmezi olduğunu sembolize ediyor. Dünyaca ünlü ses şirketi AKG‘nin imzasını taşıyan dört adet hoparlör ise, tabletlerin ses deneyimini zengin görsel deneyime eş bir seviyeye yükseltiyor.

Samsung Electronics, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2017’de üstün mobil deneyim sunan, ileri bilgi işlem teknolojisine ve şık tasarıma sahip Samsung Galaxy Tab S3 ve Samsung Galaxy Book’u tanıttı. Bir üretkenlik aracı olarak çok farklı şekillerde kullanılabilen Galaxy Tab S3, dijital içerik meraklılarına üst düzey bir video ve oyun deneyimi sunarken, Galaxy Book ise profesyonellere iş ve oyun alanlarında gelişmiş bir işlem gücü deneyimi sağlıyor.

Galaxy tekonolojisinin üstün özelliklerine sahip olan Samsung Galaxy Tab S3 ve Samsung Galaxy Book geliştirilmiş S Pen gerçek bir kalem hissi veriyor. Samsung, şimdiye kadarki en gelişmiş S Pen’leri modern ve retro görünümlü olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuyor. Retro görünümlü S Pen, dünyanın en köklü kalem üreticilerinden Staedtler’in ikonik kalem modelinin yeniden yorumlanması sonucu göz alıcı ama pratik bir kimliğe büründü. Modern tasarımlı S Pen ise, günlük kullanım ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı. Her iki modelin de doğal bir yazı deneyimi sunabilmesi için 0,7mm’lik ucu küçültülerek basınca duyarlılıkları artırıldı. S Pen ayrıca, hızlı not almak için Screen Off Memo, kolay düzenleme için PDF Annotation ve profesyonel düzeyde çizim için Gelişmiş Çizim Araçları gibi kullanışlı özellikleri tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, gerçeğe yakın renkler ve canlı dijital içerikle HDR (10 bit renge sahip) videoları destekliyor. Samsung Flow ile kullanıcılar ister akıllı telefon ister tablet kullansın, önemli bir mesajın kaçırılmaması için ileti bildirimlerini senkronize ediyor. Bu özellik, hareket halindeyken kesintisiz bir çalışma sağlıyor. Ayrıca, güvenli bir giriş için Samsung Flow, oturum açarken biyometrik kimlik doğrulama kullanıyor ve dokümanları mobil cihazdan tablete aktarmak için uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurabiliyor.

Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, Samsung’un otomatik odaklama özellikli 13 megapiksel ana kamera ve yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 megapiksel ön kamera içeren yenilikçi Galaxy teknolojisinin mirasını sürdürüyor. Tabletler aynı zamanda genişletilebilir depolama ** ve hızlı şarj özellikleri ile gücü daha verimli kullanıyor. Galaxy Tab S3, 12 saate kadar ve Galaxy Book (12 inç’lik modeli) ise maksimum 10,5 saat video oynatmayı mümkün kılıyor. Her iki cihaz da ayrı şarj veya eşleştirme gerektirmeyen Pogo klavyelerini destekliyor.

Samsung Galaxy Tab S3: Üstün görüntü ve ses deneyimi ile mobil eğlenceyi en üst düzeye taşıyor

Samsung Galaxy Tab S3, 4K video seçeneği ve çarpıcı Super AMOLED ekranı ile sinema benzeri bir deneyim sunarak mobil eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyor. Buna ek olarak Galaxy Tab S3, AKG by HARMAN tarafından üstün görüntü ve ses deneyimi için ayarlanmış dörtlü stereo hoparlörlere sahip ilk Samsung tableti olma özelliği taşıyor. Galaxy Tab S3 ile Amazon gibi içerik ortaklarıyla orijinal HDR videolara anında erişmenin keyfini yaşamak mümkün.

Oyun severler için optimize edilmiş Galaxy Tab S3, gelişmiş grafikler için Vulkan API’si ve kişiselleştirilmiş oyun deneyimi için zengin bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra kesintisiz oyun deneyimi için “Rahatsız Etmeyin” gibi modlar sunuyor.