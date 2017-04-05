E-ticarette kredi kartı sayısı 23,5 milyona ulaştı

Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 25-30 gibi inanılmaz bir hızla büyüyen e-ticarette kullanılan kredi kartı sayısı 23,5 milyona ulaştı.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, internetin artık televizyonun ardından her evin vazgeçilmezi haline geldiğini bildirdi. 2000’li yılların başında Türkiye’de sadece 2 milyon olan internet kullanıcı sayısının bugün 50 milyona yaklaştığını kaydeden Kayral, TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre de her 10 haneden sekizinde internet erişiminin bulunduğunun altını çizdi.

Kayral, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte online alışverişin de inanılmaz bir hızla büyüdüğünü, 2011 yılında 18 milyar lira olan sektör cirosunun 2016 sonunda 68 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

İnternetten alışverişlerde ağırlıklı olarak ödemelerin kredi kartıyla yapıldığını anımsatan Kayral, şunları söyledi:

“İnsanlar başlangıçta güvenlik kaygılarından dolayı internetten alışverişe mesafeli duruyorlardı. Bu kaygıların zamanla yok olmasıyla birlikte, dijital alışverişlerde ödemeler gönül rahatlığı ile kredi kartıyla yapılmaya başlandı. Bankaların resmi verilerine göre, 2016 sonu itibariyle e-ticarette kullanılan kredi kartı sayısı 23,5 milyona ulaştı. Her beş kredi kartından ikisi internet alışverişlerinde kullanılır oldu. 23,5 milyon karta ulaştık diye de rehavete kapılmamak gerekir. Kartla yapılan 587 milyar liralık alışverişte, internetin payı hala sadece yüzde 12. Ve hala online alışverişte hiç kullanılmamış 35,3 milyon kredi kartı olduğunu da unutmamak gerekir. Son derece dinamik olan online alışveriş sektörünün bunlara ulaşmak için çalışmalarını ara vermeksizin sürdürmesi, online alışverişin avantajlarının alatılması gerekir.”

Kayral’a göre e-ticaretin avantajları şöyle:

-Zaman ve yer sınırlaması yok: E-ticaretin en büyük artılarından biri günün her saati ve yılın her günü alışveriş yapılabilmesi.

Ayrıca tüketici, yaşadığı şehirde hatta ülkede bulamadığı ürünlere internet üzerinden ulaşabiliyor.

-Geniş ürün yelpazesi: İnternetten alışverişin bir avantajı da insanların ihtiyaç duydukları her ürün ve her hizmete anında ulaşabilmesi.

-En uygun fiyat: İntenette fiyat araştırması yapmak son derece kolay olduğundan, aranılan bir ürünü en uygun fiyatla satın alabilmek mümkün. Ayrıca e-ticaret sitelerinden aldığı komisyonu müşteriye aktaran, yani “alışveriş yapana para veren” Avantajix.com gibi siteler, online alışverişlerin benzersiz şekilde ucuza gelmesini sağlıyor. Bu yüzden İngiltere, ABD, Almanya gibi ülkelerde online alışverişlerin çoğu bu siteler üzerinden yapılıyor.

-Kalabalıktan uzak alışveriş: E-ticaret, alışveriş merkezinin, çarşı pazarın karmaşasından, gürültüsünden ve kalabalığından kaçanlara da çare oluyor. Özellikle mağaza dolaşmayı sevmediği araştırmalarla kanıtlanan erkek tüketiciler ile alışverişe ayıracak zamanı olmayan kişileri de bu dertten kurtarıyor.

-İkinci el ürünlere erişim: Sadece büyük markaların ürünlerini size ulaştırmakla kalmayan e-ticaret, ikinci el ürünlere ulaşmanızı veya isterseniz kendi eşyalarınızı satışa çıkarmanıza da yardımcı oluyor.