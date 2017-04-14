Bu 7 maddeyi uygulayan e-ticarette ayakta kalır

3 bini aşkın e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin Genel Müdürü Cenk Çiğdemli, yeni kurulmuş e-ticaret siteleri ve e-ticaret yapmak isteyen girişimciler için 7 maddede ayakta kalma tüyosu verdi.

Yeni açılmış her e-ticaret sitesinden en az 20 tanesinin yanlış pazarlama stratejileri nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Genel Müdürü Cenk Çiğdemli, hızla büyüyen sektörde ayakta kalmanın stratejik yollarını anlattı. Doğru reklam ve pazarlama yöntemleriyle günde 200 bin ile 1 milyon lira arasında ciro yapan e-ticaret siteleri olduğunu belirten Çiğdemli, “Bu siteler sanıldığı gibi ünlü markalara ait siteler değil. Çoğunun adını bile bilmezsiniz. Orta sınıf kadını hedefledikleri için başarılı oldular” dedi.

ORTA SINIF KADINI HEDEFLEYİN

* Orta sınıf kadını hedefleyin. Lokal araştırmalara göre internette para harcayan her 100 kadından 72’si yılda en az bir kez online olarak giyim alışverişi yapıyor. Her 100 kadından 38’i de internet üzerinden otel ve seyahat harcaması yapıyor. 100 kadından 25’i ise yılda en az bir kez online ortamda ev eşyası satın alıyor. Elektronik harcamaların adet olarak sadece 3’te 1’i kadınlara ait olmasına rağmen, araştırmalara göre kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla para harcıyor. Elektronik kategoride daha çok tablet, fotoğraf makinası ve akıllı telefon satın alan kadınlar, güven problemi yaşamamak için diğer modellere göre daha pahalı olan ürünleri tercih ediyor.

TAKLİT ÜRÜN SATMAYIN

* Kesinlikle taklit ve sahte giyim, ayakkabı, çanta ürün satışına yönelmeyin. Bu tür ürünlerin hedef kitlesi, uygun fiyatlı ürün talep eden kitlenin yanında devede kulak bile değil. Sahte ürün satışı hem ceza alarak sitenizin kapatılmasına yol açar, hem de site markanızın çok kısa süreli yaşamasına sebep olur. Reklama harcadığınız bütçenin de çöpe gitmesine neden olur. Örneğin Facebook’a sahte ürün ile belki bir kez reklam çıkabilirsiniz. Tespit edilip engelleneceğiniz için ikinci kez reklam çıkmanız mümkün olmaz. Sanal pazar yerlerine zaten hiç giremezsiniz.

BİR KİŞİYE BİRDEN FAZLA ÜRÜN SATMAYA ODAKLANIN

* Reklam ve yazılıma yatırım yaparken amacınız bir anda çok sayıda kişiye ulaşmak değil, bir kişiye birden fazla ürün satmak olmalıdır. Bir reklam ile bir kişiye birden fazla ürün satmanız, reklam bütçenizi zorlamadan ilerlemenizi sağlayacaktır. Örneğin 10 bin lira reklam verip 10 bin lira ciro elde ediyorsanız, siteyi eninde sonunda kapatmak zorunda kalırsınız. Basit modül eklentileriyle sitenize girip alışveriş yapmış olan müşterilere aldıkları ürünün yanında alabileceği ürünleri tavsiye edebilirsiniz. Bunun için sitenin veri tabanını kullanarak müşteriye otomatik tavsiyeler veren modüller kullanabilirsiniz. “Bu pantolonu alanlar şu bluzu da aldı” diye bildirimler verebilirsiniz. Kendi veri tabanınız aracılığıyla bir anlamda müşteriye imaj danışmanlığı hizmeti de vermiş olursunuz böylece. Müşterinin harcadığı paraya göre otomatik tavsiyelerde bulunan modüller de çok işe yarayacaktır. Böylece kişiye alamayacağı bir ürünü boş yere tavsiye etmemiş olursunuz.

AKILLI PAZARLAMA YAPIN

* Akıllı pazarlama yöntemleriyle cironuzu, reklam bütçesi oranında arttırmanız mümkün. Bu anlamda sosyal medya reklamlarını efektif bir şekilde kullanmanız önemlidir. Örneğin sosyal medyada reklam verecekseniz, lokasyon ve ilgi alanları gibi kategorilere uygun reklam vermelisiniz. Böylece sizinle ilgilenmeyecek kişilere değil, ilgili kişilere reklamınız görünecektir.

ARADA KENDİNİZİ HATIRLATIN

* Müşterilerinize ara sıra kendinizi hatırlatmalısınız. Müşterinin izni doğrultusunda uygulamanız üzerinden yeni ürünler hakkında bildirimler yapabilir veya e-mail gönderebilirsiniz.

KİŞİYE ÖZEL KAMPANYALAR YAPIN

* Müşterinize özel kampanyalar yaparak onu mutlu etmeye çalışmalısınız. Böylece sizi arkadaşlarına da anlatacaktır. En önemli pazarlama yöntemlerinden biri kulaktan kulağa yöntemidir. Siz hiç reklam yapmadan müşterileriniz üzerinden dolaylı reklam yapmış olursunuz.

CHATBOT KULLANIN

* Sitenizde chatbot modülü kullanarak müşterilerinizin kullanıcı deneyimini arttırabilirsiniz. Basit sorulara otomatik olarak cevap veren chatbot, müşterinin sitenize bağlılığını arttıracaktır.