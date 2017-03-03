7. Mixx Awards Türkiye jürisi belirlendi

Dünyada 45 ülkede faaliyet gösteren Interactive Advertising Bureau’nun Türkiye merkezi IAB Türkiye tarafından 7. kez düzenlenecek olan ve düzenlendiği ilk günden beri dijital dünyanın nabzını tutan MIXX Awards Türkiye için başvurular tüm hızıyla devam ediyor.

Ajans ve reklamverenlerin 17 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapabileceği MIXX Awards Türkiye’de yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi başarılarını uluslararası arenalarda da duyurma fırsatı bulacak.

Her geçen yıl daha çok büyüyen MIXX Awards’ta başvurular, pazarlama ve iletişim dünyasının seçkin isimlerinden oluşan jürinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüllendiriliyor.

Temel hedefi, dijital reklamları hedef-sonuç ilişkisiyle incelemek, yaratıcı düşünceyi performansla birlikte değerlendirmek olan MIXX Awards’ta; “Marka Yöntem ve Araçları” ve “Marka Strateji ve Hedefleri” ana başlıkları altında toplamda 27 kategori bulunuyor.

Jüri başkanlığını IAB Türkiye Pazarlama Yürütme Kurulu Başkanı ve MedyaNet Genel Müdürü Rima Erdemir’in yürüttüğü 7. MIXX Awards Türkiye Jürisi;

Ahmet Akın / Kramp

Atakan Kural / People Initiative

Beyza Kapu / L’oreal

Bilgen Aldan / Doğuş Müşteri Sistemleri

Deniz Güven / Garanti Bankası

Ercüment Büyükşener / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Erol Batislam / Havas Worldwide İstanbul

Ferhat Er / Ciner Yayın Holding

İlke Çarkçı / Facebook

Metin Cherasi / Arçelik

Murat Göllü / Akbank

Ömer Özener / Onedio

Özge Akay / MG Media

Özlem Ergazi / Mediacom

Selim Gülmen / Turkuvaz Medya

Taygun Günay / P&G

Tülay Mutlu Dölen / Es Medya

Umut Özsayar / Kompüter

Volkan Biçer / Adcolony ‘den oluşuyor.

MIXX Awards Türkiye’nin ödül töreni 13 Nisan 2017’de Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleşecek. Yarışmanın kuralları, değerlendirme ve ayrıntılı bilgi için yenilenen MIXX Awards Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.mixxawards-tr.org