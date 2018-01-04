75. Altın Küre Ödülleri Kırmızı Halı Özel Gösterimi sadece Facebook’ta

Hollywood Yabancı Basın Birliği (The Hollywood Foreign Press Association – HFPA) tarafından verilen ve bu yıl 75.’si düzenlenen Altın Küre Ödülleri, 7 Ocak’ı 8 Ocak’a bağlayan gece Beverly Hilton Otel’de sahiplerini bulacak.

Facebook’un HFPA ve dick clark productions ile yaptığı işbirliği kapsamında ödül töreni öncesi gerçekleştirilen resmi kırmızı halı gösterimi “The HFPA Presents: Globes Red Carpet Live”, bu yıl özel olarak sadece Altın Küre Ödülleri’nin resmi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Söz konusu işbirliği kapsamında kırmızı halıdan 360 videolar, özel kareler ve sahne arkası içerikler gece boyunca Altın Küre Ödülleri’nin Facebook sayfası ve resmi Instagram hesabı @GoldenGlobes’dan paylaşılacak.

Sunuculuğunu AJ Gibson, Jeannie Mai, Scott Mantz, Laura Marano ve daha pek çok ünlü ismin gerçekleştireceği 75. Altın Küre Ödülleri kırmızı halı Facebook özel gösterimini, 7 Ocak’ı 8 Ocak’a bağlayan gece 02.00’de www.facebook.com/GoldenGlobes adresinden izleyebilirsiniz.