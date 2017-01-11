ABD ordusu Kaliforniya’da savaş uçağının minyatürü olarak tasarlanan Perdix isimli 103 minyatür dron ile test uçuşlarına başladı. 30 cm kanat açıklığına sahip olan dronların her biri bağımsız olarak yönetiliyor ve ekip olarak hareket edebiliyor.

Testin video görüntüleri Savunma Bakanlığı tarafından online olarak yayınlandı. Bir askeri analist, hava savunma sistemlerinden kurtulabilecek cihazların muhtemelen gözlem için kullanılacağını söyledi.

Stratejik Yetenekler Ofisi müdürü William Roper, “Perdix önceden programlanmış senkronize birey değil, toplu bir organizmadır; karar vermede dağıtılık beyin paylaşır ve doğada ki sürüler gibi birbirlerine uyum sağlar. Her Perdix, diğer Perdix’lerle iletişim kurup işbirliği yaptığından, ekipte lider yoktur” dedi.

Uçaklar ilk olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (Massachusetts Institute of Technology) mühendislik öğrencileri tarafından tasarlanmış ve 2013 yılında askeri test için ilk kez modifiye edildi. Dron sistemi muhtemelen kısa vadede gözlem amaçlı kullanılacak.

Mayıs ayında, ABD Donanması, hızlı dağıtım için dronlarla başlatabilecek bir sistemi test etmişti.

Asya rekabeti

Geçen yılın sonlarında, Çinliler aynı zamanda daha büyük, sabit kanatlı dronlardan oluşan bir sürü gösterdi. Çin hem elektronik hem de dron üretiminde önemli kaynaklara sahip.

Dünyanın en çok satan tüketici dronları Çinli bir şirket olan DJI tarafından üretiliyor.