ABD polisi Türk donanım ve yazılımı ile şehir güvenliğini sağlayacak

Bu yıl ABD’nin Las Vegas kentinde onlarca ülkeden teknoloji devlerini 51’inci kez bir araya getiren Consumer Electronics Show-CES 2018’e katılan Ekin Teknoloji, kamu ve özel sektöre gözetim desteği sağlamak üzere geliştirdiği ürünlerini dev fuarda sergileyecek. Şirketin şehirler, trafik, havaalanları, alışveriş merkezleri ve yerel yönetimler gibi birçok alanda tam gözetim ve güvenlik kontrolünü sağlamak üzere geliştirdiği lider teknolojileri; Ekin Bike Patrol, Ekin Micro Spotter ve Ekin Face fuarda katılımcılarla buluşacak.

Geliştirdiği güvenli şehir teknolojileri ile 10 ülkede 22 şehirde ihlal ve suç oranlarının takibine ve azaltılmasına destek olan Ekin Teknoloji, ABD pazarına giriş yaptı. Türk mühendisler tarafından güvenlik güçleri, havaalanları, alışveriş merkezleri ve belediyeler gibi birçok alanda güvenlik gözetimi için geliştirilen Ekin Teknoloji güvenli şehir çözümleri, Consumer Electronics Show-CES 2018’de de görücüye çıkacak. ABD’nin Las Vegas kentinde onlarca ülkeden teknoloji devlerini 51’inci kez bir araya getiren organizasyonda Ekin Teknoloji, Sands Expo’da 40755 no’lu standında yeni nesil güvenli şehir teknolojilerini sergileyecek.

Güvenli şehir teknolojilerinde uluslararası arenada lider olan Ekin Teknoloji’nin ABD genelinde yenilikçi güvenlik teknolojileri ile yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Ekin Teknoloji İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Orkunt Yozgat; “Dünyanın 10 ülkesinde, 22 şehrinde, kalabalık mekanlarda, sınır kapılarında, otoyollarda, havaalanlarında artan güvenlik gözetimi ihtiyacı Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerle karşılanıyor. 20 yıldır bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, geliştirdiğimiz ürünlerle bu yıl Türkiye’nin ‘Bilişim Hizmetleri’nde ihracat şampiyonu olduk. Yüzde 100 Türk mühendislerin geliştirdiği yenilikçi teknolojileri ABD pazarında da sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Şehir güvenliği ve trafik düzenlemesi konusunda Ekin Teknoloji çözümlerinin Texas ve Florida’da sergilendiğini belirten Yozgat şöyle konuştu; “Kısa süre önce Florida’da Kissimmee Emniyet Müdürlüğü Patrol G2 çözümümüzü test etme fırsatı buldu. Birçok özelliği üzerinde barındıran ürünümüz kolay kullanımı ile gerçekleştirilen testi övgüyle geçti. Ödüllü akıllı güvenli şehir teknolojilerimizin kullanıldığı Abu Dabi’de ölümlü trafik kazalarında yüzde 34’lük bir düşüş gözlemlendi. Sistemimiz sayesinde, güvenlik güçleri mevcut sistemi ile 100 günde aranan kişiyi bulurken, bu oranı 1 saate indirmeyi başardık” dedi.

Alanının en büyük etkinliği olarak kabul edilen, bilgisayar, mobil cihazlar, ev araç ve gereçleri, otomotiv, robot, sağlık, akıllı şehir ile akıllı ev teknolojilerinin sergileneceği CES 2018’de Ekin Teknoloji’nin ABD pazarına sunduğu ve sergileyeceği ürünler ise şöyle;

Dünyanın ilk ve tek akıllı polis bisikleti Ekin Bike Patrol: Şehir denetim yöntemlerine farklı bir bakış açısı kazandıran Ekin Bike Patrol, güvenlik güçlerinin sabit sistemlerin bulunmadığı noktaları da denetleyebilmesini ve kent trafiğinin daha güvenli hale gelmesini sağlıyor. Herhangi bir polis bisikletine kolaylıkla monte edilebilen sistem, hareket halinde görüş alanını sürekli kaydediyor. Sahip olduğu plaka tanıma, hız ve park ihlali tespiti özellikleriyle ‘A Design Awards’ ve ‘Stevie Awards’ın da sahibi olan Ekin Bike Patrol, emniyet güçlerine denetim konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Her şey kayıt altında: Ekin Teknoloji’nin güvenli trafik için tasarladığı en kompakt ve çok yönlü ürünü olan Ekin Micro Spotter, ihtiyaca göre tripod üzerinde, direk ya da araç üzerinde hem mobil hem de sabit bir sistem olarak kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlüklü kameraları ile 7 gün 24 saat video gözetimi yapan sistem, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu plakalarını yüksek doğruluk oranı ile tespit edip, plakaların hangi ülkeye ait olduğunu belirliyor. Mikro boyutlardaki kompakt tasarımı ile geniş kullanım alanı sağlayan Ekin Micro Spotter; araç plakalarının yanı sıra araç hızını ve kırmızı ışık ihlallerini otomatik ve sürekli olarak tespit ederek trafik güvenliği sağlıyor.

Güvenlik alanında yeni bir dönem başlatıyor: Sınır kapılarından gümrüklere, havaalanlarından alışveriş merkezlerine, stadyumlardan metro istasyonlarına kadar tüm toplumsal yaşam alanlarında güvenliK gözetiminin sağlanması için geliştirilen Ekin Face, mevcut sistemlerden farklı olarak sistem kameraları tarafından tespit edilen her yüzü numaralandırarak kayıt altına alıyor. Canlı görüntü üzerinden ya da veri bankasından sorgulama yapabilen Ekin Face, ‘cinsiyet’, ‘yaş’ ya da ‘grup halinde bulunma’ gibi farklı kriterlere göre tarama yaparak veri tabanında yüzü kayıtlı olmasa dahi, aranan şahsa en yakın sonuçları listeliyor. Sistem filtreleme özelliği ile cinsiyet, yaş, renk veya grup halinde bulunma gibi farklı filtreler doğrultusunda görüntüler üzerine analiz yapabilen sistem, önceden tanımlı kişilerin tespit edilmesi halinde sesli ve görsel uyarı verebiliyor.