Aboneler fatura ve servis sağlayıcılardan şikayetçi

BTK yılın üçüncü çeyreğinde iletilen şikayetlerin yaklaşık yüzde 40’ı mobil hizmetlere yönelik gerçekleşirken, bu sektördeki her iki şikayetten biri faturalardan kaynaklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yılın üçüncü çeyreğinde iletilen şikayetlerin yaklaşık yüzde 40’ı mobil hizmetlere yönelik gerçekleşirken, bu sektördeki her iki şikayetten biri faturalardan kaynaklandı.

BTK verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın üçüncü çeyreğinde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artışla 27 bin 862 olarak gerçekleşti. Ocak ayından itibaren Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen şikayetlerin BTK online şikayet sistemine dahil edilmesinin de etkisiyle şikayet sayılarında artış görüldü. Söz konusu şikayetlerin 10 bin 908’i mobil, 12 bin 154’ü internet servis sağlayıcıları, 3 bin 349’u sabit telefon, bin 423’ü uydu platform, 28’i kablo TV hizmetleriyle ilgili gerçekleşti.

Şikayetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikayetin yüzde 44 ile internet servis sağlayıcı hizmetlerle ilgili olduğu görüldü.

Sektörel bazda milyon abone başına tüketici şikayeti sayısına bakıldığında ise aynı dönemde 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik bin 287, uydu platform hizmetlerine yönelik 350, sabit telefon hizmetlerine yönelik 302, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik 146 ve Kablo TV hizmetlerine yönelik 24 tüketici şikayeti geldi.

Her iki şikayetten biri fatura

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 48,2’si faturalarla ilgili oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin olurken bu şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 45,3’ünü oluşturdu.

Uydu platform hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikayeti aboneliğin feshi/iptali veya geçici durdurulması hizmetlerinden geldi. Bu hususa ilişkin şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 55’i olarak belirlendi.

Bağlantı problemleri bitmiyor

Sabit telefon hizmetine ilişkin en fazla şikayet, bağlantı sorunuyla ilgili oldu. Söz konusu dönemde bu hususa ilişkin şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 60’ına denk geldi.

Elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren sabit ve mobil telefon hizmeti veren işletmeciler ile internet servis sağlayıcıları, uydu ve kablo-TV işletmecileri ile ilgili tüketici şikayetleri sektörde denetleyici ve düzenleyici kurum olan BTK’nın “tuketici.btk.gov.tr” adresinden yapabiliyor.