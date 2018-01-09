Acer yeni Nitro 5 oyun bilgisayarını duyurdu

Oyunseverler için tasarlanmış Acer Nitro 5, agresif ve incelikli tasarımıyla inanılmaz bir performans sunan ekran kartı ve işlemci gücüyle donatıldı.

er, bugün etkileyici lazer dokumalı bir tasarımda mükemmel performansı arayan oyuncular için tasarlanmış yeni Acer Nitro 5 oyun bilgisayarını duyurdu. Windows 10 ile desteklenen yeni 15 inç ekranlı dizüstü bilgisayar, arkadaşlarıyla oyun oynamanın verdiği heyecandan ve benzer oyun zevki olan diğer oyuncularla kendi ağlarını kurmaktan hoşlanan kullanıcıları hedefliyor.

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Acer Inc. IT Ürünleri Birimi Tüketici Dizüstü Bilgisayarı Departmanı Genel Müdürü, Jerry Hou, Popüler oyunları kolayca çalıştırabilen performansıyla Acer Nitro 5’in, bir oyunseverin en çok değer verdiği gerekli teknolojilerin hepsine sahip olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Nitro 5’i, oyuncuların hareket halindeyken en iyi deneyime olanak tanıyan güçlü özellikler istediğini bilerek geliştirdik. Yeni Nitro 5 benzersiz ve göz alıcı dış görünümüyle, bu ihtiyaçların üstesinden gelmek için tasarlandı.

Ödün vermeyen performans ve Kkntrol

Acer Nitro 5, daha hızlı grafik işlemi, daha iyi ışıklandırma ve daha fazla doku ayrıntısı için yeni nesil AMD Radeon™ RX560 ile birlikte geliyor; böylece kullanıcılar kendilerini ekrandaki heyecan verici grafikler karşısında tamamen kaybedebiliyor. Oyuncular aynı zamanda ister oyun, ister içerik oluşturma, isterse de çok görevli uygulamalar için olsun, inanılmaz performans sunan yeni AMD Ryzen™ mobil işlemcilerin de tadını çıkaracak. Nitro 5’in dahili katı hal sürücüsü, 512 GB’a kadar artırılabiliyor ve en yeni oyunlar, müzik ve filmler için bolca alan sağlıyor. 32 GB’a kadar çıkabilen ışık hızındaki DDR4 RAM, SSD ile birleştiğinde, bilgisayar yalnızca saniyeler içinde açılabiliyor, yüklenebiliyor ve yeniden başlatılabiliyor; böylece oyuncular hemen işe koyulabiliyorlar. Acer’in NitroSense özelliği, savaşın eşiğindeyken CPU/GPU’nun izlenmesine olanak tanıyor ve Acer CoolBoost ile en iyi şekilde çalışması için soğutucu fan hızı ayarlanabiliyor.

Görsel çekicilik için tasarlandı

Nitro 5’in gövdesinde oyun bilgisayarına iddialı bir zarafet kazandıran ince lazer kaplamaya sahip bir üst kapak mevcut. Mat ve kızıl bir eklem de arka ışıklandırmalı klavyenin fütürist tasarımına güzelce uyan göz alıcı ama mütevazı bir vurgu sağlıyor. İnanılmaz görseller, Nitro 5’in dış tasarımıyla sınırlı değil. 15,6 inçlik Full HD IPS ekran, ince detaylarla parlak bir görsellik sunarak kullanıcıların düşmanlarının kanını dökerken bunu net bir şekilde izleyebilmesini sağlıyor. Daha iyi çevrimiçi işbirliği için, ön yüzdeki HD web kamerası, kullanıcıların yüz yüze strateji oluşturmalarına ve zafer sonrası görkemlerinin keyfini çıkarırken birlikte kutlama yapmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar aynı zamanda yalnızca Windows tuşu ve G harfine basarak Windows 10’daki Oyun çubuğundaki Mixer aracılığıyla oyunları kolayca canlı yayınlayabiliyor.

Sürükleyici heyecan ve bağlantılar

Acer’in yeni Nitro 5 cihazı, oyun deneyimini çevrelemek için, Dolby Audio™ Premium ve Acer TrueHarmony™ teknolojisiyle ince ayarlı, yüksek kaliteli hoparlörlerle birlikte geliyor. Bu sayede oyuncular, sinsice yürüyen saldırganların çıkardığı en ufak sesi bile odaklanabilmek ve ardından dikkatlice yerleştirilmiş bir mayının yankılanan patlama sesinin keyfini çıkarmak için gerekli ekipmana sahip oluyor. Nitro 5, gündelik bir oyuncunun ihtiyacı olan destekleyici tüm teknolojilere ve bağlantılara sahip: hızlı ve güvenilir 802.11ac çift bant kablosuz teknolojisi, kullanıcıların tüm arenalara her görevi en iyi seviyede gerçekleştirmeye hazır bir şekilde girmesini sağlamak için süper hızlı USB Tip C, HDMI 2.0 ve Gigabit Ethernet de dahil bolca port.