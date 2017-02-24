“Açık Dersler” Youtube’da

Boğaziçi Üniversitesi’nin bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Açık Ders’ seminer dizisini internetten yayınlamaya başladı. Farklı temalar altında psikolojiden bilgisayar mühendisliğine, fizikten dilbilime birçok alandaki gelişmelerin paylaşıldığı dersler Youtube kanalından bilim meraklılarının izlemesi için hazırlandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin farklı ilgi alanlarına dair birçok içeriği barındıran ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden ‘Açık Ders’ seminer dizisi Youtube kanalına girdi. Zaman algısından iklim değişikliğine, kaostan Cern’de yaşanan gelişmelere kadar pek çok farklı konu başlığının ele alındığı dersleri kaçıranlar Youtube kanalı üzerinden istedikleri dersi izleyebilecek.

‘Açık Ders’ler artık daha ulaşılabilir

Yrd. Doç. Dr. İnci Ayhan’dan “Zaman Algısı”, Prof. Dr. Levent Kurnaz’dan “İklim Değişikliğinin Dünyaya ve Türkiye’ye Etkileri”, Prof. Dr. Erhan Gülmez’den “CERN’de Neler Oluyor?”, Prof. Dr. Yağmur Denizhan’dan “Belirsizlik ve Kaos”, Prof. Dr. Yaman Barlas’dan “Sistem Yaklaşımı Nedir?” konulu dersler, hâlihazırda Boğaziçi Üniversitesi Youtube kanalından takip edilebiliyor. İnternet üzerinden paylaştığı ‘Açık Ders’lerle bilgiyi daha ulaşılabilir kılmayı amaçlayan Boğaziçi Üniversitesi, bu alanda ortaya koyduğu farklı yaklaşımla, örnek bir projeye imza atıyor.

28 Mart’ta dönem sona eriyor

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilen dersler, geçtiğimiz yıl Beşiktaş Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde başlamış Sarıyer Belediyesi ile devam etmişti. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) katkılarıyla, Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşen dersler 28 Mart tarihinde Elif A. Duman’ın ‘’Stresin Sinir Sisteminin Üzerindeki Etkileri’’ başlıklı semineri ile dönemi kapatacak.

Açık Dersler İçin:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2bUT1oM1LkpKOknRWhh_M1Nxj7Fy7PDB

Detaylı bilgi için: https://buplus.boun.edu.tr/etkinlik-turu/acik-ders