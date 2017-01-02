Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adil Kullanım Kotası uygulamasının 2018 yılında kaldırılacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet kullanıcılarını sevindirecek açıklamlarda bulundu. Bildiğiniz gibi sınırsız paket adı altında satılan internet paketlerinde belirli bir kotadan sonra interneti yine sınırsız kullanabiliyorsunuz ancak Adil Kullanım Kotası uygulamasından dolayı hız düşümü yaşanıyordu.

Türkiye çapında genel olarak tercih edilen 16 mbps hızındaki internet paketleri daha ayın ortasına gelmeden adil kullanım kotasına takılıyor ve hız otomatik olarak 3 mbps seviyesine düşüyordu. Teknolojinin gelişmesinden dolayı oyun, film hatta müzik dosyalarının bile boyutları ciddi ölçüde artmış durumda.

Örneğin bir oyun indirmeye kalktığınızda; oyunun güncellemeleri ile ortalama 30 GB gibi bir indirme işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Zaten 60 GB olan Adil Kullanım Kotası ayda sadece 2 oyun indirerek dolabiliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bu soruna çözüm bulmak adına 2018 yılında AdilKullanım Kotası uygulamasını kaldıracaklarını belirtti. Ancak konuyla ilgili henüz detaylar mevcut değil. AKK tüm internet paketlerinde mi yoksa sadece fiber kullanıcıları için mi kalkacak bilinmiyor.